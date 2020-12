AMP.- México.- Dimite el jefe de gabinete de López Obrador tras dos años en el cargo

MADRID 3 (EUROPA PRESS)

El empresario Alfonso Romo, jefe de gabinete del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abandonará su actual cargo, aunque seguirá como "enlace" con el sector privado, según ha explicado el propio mandatario, que ha informado públicamente de una salida supuestamente pactada.

"Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo", ha dicho López Obrador en Twitter, la misma semana en que ha alcanzado estos dos años como presidente de México. Romo dejará la coordinación de la Presidencia, pero no el gabinete: "Seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado".

"Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo", ha subrayado López Obrador.

El presidente ha destacado que Romo fue "el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación". Durante estos últimos meses, ha participado directamente en la negociación de proyectos de infraestructura entre el Gobierno y empresas privadas.

Romo descartó dimitir en marzo, cuando López Obrador solicitó una investigación sobre la supuesta implicación de una empresa fundada por él en la destrucción de una fuente de agua dulce sagrada para las comunidades mayas, informa la agencia Bloomberg.

DESAPARICIÓN DE LA OFICINA

López Obrador se ha referido a la salida de Romo durante la rueda de prensa de este jueves, en la que ha vuelto a negar que haya algún tipo de discreancia con su asesor y ha anunciado que no nombrará a ningún sustituto. "Ya no vamos a tener esa oficina, porque me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar", ha dicho, si bien acto seguido ha matizado que "la mayoría" del equipo de Romo no cobraba.

Romo ha salido igualmeNte al paso de las especulaciones para negar "pleito" alguno con el presidente. "No me estoy yendo, voy a poner todo lo que esté de mi parte para seguir siendo el enlace con el sector privado", ha explicado, según el diario mexicano 'Milenio'.