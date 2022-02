EEUU muestra su preocupación por el asesinato de periodistas en México y pide "rendición de cuentas"

López Obrador dice a Blinken que "no está bien informado"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha mostrado su preocupación por el "alto número" de periodistas asesinados en México en lo que va de año, al tiempo que ha pedido "rendición de cuentas" en estos crímenes.

En un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, Blinken también se ha mostrado preocupado por las amenazas a las que se enfrentan estos profesionales en el país norteamericano y ha pedido "protección" para ellos. "Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron la vida por la verdad", ha remachado.

Los senadores Marco Rubio y Tim Kaine, republicano y demócrata, respectivamente, han escrito este mes a Blinken para expresarles su preocupación por el asesinato de periodistas en México y denunciar la "inacción" del Gobierno mexicano.

Así, pidieron a Estados Unidos que instara al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a mejorar la protección de estos profesionales y lamentaron que el mandatario "sigue criticando a los periodistas que critican a su gobierno en lugar de defender la libertad de expresión", según ha recordado el diario mexicano 'Milenio'.

En este contexto, López Obrador ha pedido a Blinken "que se informe", ya que sus comentarios sobre la situación de los periodistas en el país "no son ciertos" y ha aprovechado para reclamar que Washington "no actúe de manera injerencista" porque "México no es una colonia estadounidense".

A juicio del presidente mexicano, Blinken está mal informado o, de lo contrario, "estaría actuando de mala fe". "No lo que está sosteniendo no es cierto, es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas (...) en todos los casos se está actuando", ha indicado. Además, ha sostenido que en este tipo de crímenes "no hay impunidad", ha recogido el diario 'El Universal'.

El mandatario ha arremetido contra periodistas en las últimas semanas en el marco de su rueda de prensa diaria. Uno de ellos es Carlos Loret de Mola, que publicó un reportaje sobre la vida de lujos de su hijo.

La semana pasada, la Administración López Obrador presentó un informe sobre las investigaciones de asesinatos a periodistas y manifestó su respeto a quienes ejercen el oficio. De forma paralela, lamentó que se utilicen los asesinatos de periodistas para fomentar una campaña mediática contra su Gobierno.

En lo que va de 2022, seis periodistas han sido asesinados en México, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión.