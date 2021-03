Polémica en México tras la designación como candidato a gobernador por Morena de un presunto violador

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La designación de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador del estado de Guerrero por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha desatado una ola de críticas, ya que Salgado fue acusado a finales de 2020 de varias episodios de violencia sexual.

"Un violador será gobernador", ha publicado el periodista Carlos Loret de Mola en redes sociales. Para otra periodista, Denisse Maerker, el nombramiento es "una burla para todas las mujeres de México", mientras que Azucena Uresti sostiene que "la cuarta transformación no fue feminista y no lo será". "Esto es una ofensa para las mujeres y un desprecio absoluto a la dignidad", ha remachado.

Finalmente, el también periodista Juan Carlos Becerra-Acosta ha criticado el "cinismo machista". "Vaya mensaje de impunidad y falta de sensibilidad que mandan en medio de un país misógino, violador y feminicida, con decenas de miles de agresores de mujeres impunes. Qué pena", ha argumentado.

A pesar de las acusaciones por violación agravada, no se ha imepdido a Salgado participar en el proceso electoral, lo que ha provocado que cientos de mujeres salieran a protestar a las calles.

"No podemos permitir los linchamientos políticos, no se puede permitir que haya linchamientos", ha defendido por su parte López Obrador. "¿Qué querían? ¿Que yo desde aquí descalificara, como cacique, como gran elector? No. Yo soy demócrata. Es mandar obedeciendo, lo que diga el pueblo, en la democracia es la mayoría la que decide, es el pueblo el que manda", apuntó el pasado 9 de marzo.

El propio Salgado ha salido al paso de las acusaciones este sábado. "Estoy con la cara en alto, con la calidad moral para hablarle de frente al pueblo", ha afirmado durante un acto en Acapulco, según informa el diario mexicano 'El Universal'. "Esta será la única vez que haga una declaración por este asunto", ha remachado.