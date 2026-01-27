Montero y otros ministros acudirán este jueves a la misa funeral en Huelva por el accidente de Adamuz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), junto a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada a Adamuz (Córdoba) para interesarse por el accidente ferroviario. - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acudirá este jueves, en representación del Ejecutivo junto con otros ministros aún por determinar, a la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que dejó un total de 45 fallecidos, en Huelva, según ha informado la ministra portavoz, Elma Saiz.

En la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, Saiz ha confirmado que será Montero quien acompañe a los Reyes en la misa funeral que se celebrará en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva el jueves por la tarde.

"El Gobierno va a estar representado al máximo nivel en el funeral de Huelva", ha asegurado Saiz, que ha precisado que también irán "otros miembros del Ejecutivo". "Cuando sepamos quiénes van a ser, pues así se lo comunicaremos", ha añadido.

"El Gobierno tiene un máximo respeto por el dolor de las víctimas, respeta profundamente su voluntad", ha señalado la portavoz, que ha asegurado que el Ejecutivo "va a estar siempre al lado de las víctimas".

En este sentido, ha explicado que por ello el Gobierno se puso en contacto con las familias de las víctimas, a través de la subdelegación del Gobierno, con vistas al homenaje que se preveía celebrar el sábado 30 de diciembre en Huelva.

En estos contactos, "se constató que una parte de los familiares preferían posponer la fecha del homenaje de Estado, otras no podían acudir, y en consecuencia y tras esa constatación se acordó con la Junta de Andalucía el posponer ese homenaje", se ha limitado a señalar Saiz, que no ha querido entrar a valorar si en Moncloa temen que se pueda revivir la tensión que hubo en Valencia en el homenaje a las víctimas de la dana.