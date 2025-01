(AMP) Mouliáa no descarta que Errejón le echase algo en la copa y asegura que el político la tocó a pesar de que se negó

La actriz le dijo que esa no era forma de tratar a una mujer y que no denunció antes porque no estaba preparada

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actriz Elisa Mouliáa ha deslizado ante el juez que investiga a Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual que no descarta que el exdirigente le echase alguna droga en la copa, al tiempo que ha asegurado que el que fuera político le tocó en numerosas ocasiones a pesar de que ella se negó.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que en su declaración ante el magistrado, que se ha extendido por una hora, Mouliáa --visiblemente nerviosa y emocionada-- ha ratificado y ampliado su denuncia.

La actriz se ha remontado a septiembre de 2021, cuando presuntamente ocurrieron los hechos, detallando que el político la invitó a la presentación de su libro después de un año hablando por redes sociales. Después de la misma, ambos se fueron a tomar una cerveza a un bar cercano. Fue en ese momento, según ha detallado Mouliáa, cuando comenzó a sentirse incómoda.

Ella le explicó entonces a Errejón que tenía que marcharse a una fiesta en casa de un amigo suyo, plan al que el político se unió. Después de acudir en taxi a la misma, ambos subieron en ascensor. Fue ahí, según la actriz, cuando el político le besó de forma violenta.

Mouliáa ha detallado, según las fuentes consultadas, que en la fiesta Errejón le dio dos o tres copas, deslizando la posibilidad de que el dirigente pudiera haber echado alguna droga. La justificación de la actriz es que empezó a encontrarse mal y con la sensación de estar muy bebida muy pronto.

SIMULÓ QUE CERRÓ LA PUERTA

El siguiente episodio ocurrió en una habitación. Mouliáa ha explicado que el político simuló que cerraba en la puerta, aunque ha reconocido que no recuerda si la misma tenía pestillo. Ese detalle, el del cierre, fue añadido por la Policía en el atestado, aunque ella no ha podido corroborarlo.

En ese momento, y a pesar de su negativa, el dirigente comenzó a desnudarla y tocarla. Cuando ella se negaba, el cambiaba de estrategia. Mouliáa le dijo entonces, apuntan las fuentes, que esa no era forma de tratar a una mujer.

Tras conseguir salir de la habitación, ella explicó que tenia que marcharse porque había recibido una llamada del padre de su hija. Errejón le habría pedido que subieran de nuevo al piso para recoger algo, momento en el que ella se plantó y le espetó: "Íñigo, 'solo sí es sí', parece mentira que me esté pasando esto contigo".

La artista ha justificado a preguntas de la defensa el tiempo que tardó en denunciar los hechos. Si se demoró tres años fue porque su psicólogo le dijo que no lo hiciese hasta que no estuviese preparada. Además, se habría visto animada a hacerlo a raíz de denuncias anónimas de otras mujeres víctimas de agresión sexual.

Sin embargo, ella entendía que había que poner nombres y apellidos a ese tipo de denuncias, habitualmente anónimas. No obstante, ha llegado a reconocer que, si hubiese sabido el revuelto que ha provocado el procedimiento, no lo habría hecho.

NUMEROSAS PRUEBAS

Las fuentes consultadas relatan que la defensa de Errejón ha preguntado a Mouliáa por una denuncia que ésta interpuso contra su exmarido por sexo no consentido y que se habría terminado archivando. El juez ha permitido que la actriz se pronunciase al respecto porque, según ha apuntado, esa información es pública.

"Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo pero he contado la verdad, y la verdad es que confío muchísimo en la Justicia y esto es todo lo que tengo que contar", ha señalado Mouliáa en declaraciones a los medios, añadiendo que hablará "cuando esté mas tranquila".

Su abogado, por su parte, ha indicado que la actriz "ha explicado los puntos que estaban grises en la declaración" y ha señalado que el juez les ha emplazado a que, en el plazo de cinco días, presenten la prueba que consideren. "Y es bastante la que tenemos que aportar", ha revelado.