Noelia Núñez presenta su dimisión como vicesecretaria de Feijóo y deja su escaño tras la polémica por sus estudios

"La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo asumo la mía. No, no somos como ellos", reza en la carta que ha enviado a Feijóo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha anunciado este miércoles que ha presentado su dimisión de todos sus cargos orgánicos e institucionales después de la polémica generada por sus estudios, a la vez que ha pedido disculpas a aquellos que se hayan sentido "decepcionados".

"La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo asumo la mía. No, no somos como ellos", ha dicho Núñez, asegurando que esa frase forma parte de la carta que ha remitido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que le comunica que deja su cargo de vicesecretaria, su escaño en el Congreso de los Diputados y su puesto de portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

A su entender, este paso es "lo mejor" para la política, para el PP y para su propia familia. "A ellos les pido perdón por años de ausencias y lamento el dolor que están padeciendo en las últimas horas", afirma en el comunicado que la colgado en su cuenta de la red social 'X'.

MENOS DE 24 HORAS DESDE QUE ADMITIÓ SU EQUIVOCACIÓN HASTA SU DIMISIÓN

Anoche la propia Núñez admitió la equivocación que consta en la ficha personal publicada en el Congreso de los Diputados sobre sus estudios y subrayó que "nunca" había tenido "intención de engañar a nadie".

Según explicó, decidió estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y posteriormente trasladó el expediente a la UNED, para luego empezar en esta última el grado en Estudios Ingleses.

"En 2019, cambié el grado de Derecho por un grado combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas en la UNED", indicó, para reconocer después que no había acabado dichos estudios pero que pretende retomarlos.

Pese a sus explicaciones, en las últimas horas había aumentado la presión para que dejase su puesto, ya no solo desde el Gobierno --el ministro Óscar Puente había asegurado que la dimisión era la "única salida" por "mentir" en su CV-- sino desde su propio partido, dado que en su último congreso, el PP había elevado su listón de exigencia en sus Estatutos.

"ASUMO TODA LA RESPONSABILIDAD DE MIS PROPIOS ACTOS"

En un mensaje en su perfil de la red social 'X', recogido por Europa Press, Noelia Núñez asegura que tras haber presentado una "información incorrecta" en el Congreso, asume "toda la responsabilidad" de sus actos.

"En coherencia con ello, voy a presentar la dimisión de todos mis cargos orgánicos e institucionales", señala Núñez en el comunicado, en el que además pide "disculpas" a aquellos que se sientan "decepcionados".

Núñez considera que pedir perdón "no es suficiente". "Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza en la política, tomando en primera persona la más difícil de todas las decisiones posibles. Estoy orgullosa de militar en un partido con este nivel de exigencia. Los españoles merecen otra cosa, los españoles no merecen menos", afirma.

A renglón seguido, da las gracias a Feijóo y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su confianza y añade que contarán con toda su "admiración y lealtad" allá donde esté. Además, agradece las "oportunidades que siempre" ha recibido en el PP, asegurando que ha sido un "orgullo" especialmente ser candidata a la Alcaldía en el municipio madrileño de Fuenlabrada.

"LOS NIVELES DE EJEMPLARIDAD DE MI PARTIDO NO SON COMO LOS DEL PSOE"

Núñez recalca que quien quiera "atreverse a dar lecciones de honestidad debería empezar por cumplirlas primero". "Los niveles de ejemplaridad de mi partido no son como los del PSOE ni los míos se corresponden con los de aquellos dirigentes que practican, aceptan o toleran cualquier tipo de práctica inapropiada o incluso conducta delictiva", subraya.

En este sentido, destaca que con su decisión de dimitir muestra "el camino a todos aquellos dirigentes socialistas que, con bastante más que esconder o tapar, siguen aferrados a sus cargos y sobreviven en política confiando en la amnesia de la gente o en el engaño a los ciudadanos".

EL PP HA ELEVADO EL NIVEL DE EXIGENCIA EN SUS ESTATUTOS

En el XXI Congreso del PP celebrado en Madrid a primeros de julio el PP aprobó unos nuevos Estatutos en el que eleva el nivel de exigencia a sus cargos, coincidiendo con los casos de corrupción que se están conociendo en los últimos meses.

Según esas normas internas, todos los cargos públicos y orgánicos del Partido Popular antes de acceder al cargo, suscribirán el compromiso de "observar la máxima ejemplaridad, rigor y exigencia en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y el servicio a los ciudadanos, y absteniéndose de cualquier conducta que, aun siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a la que pertenecen".

Además, las reglas internas aseguran que con carácter previo a la aceptación de un cargo público u orgánico "se deberá suscribir la declaración de idoneidad contenida en el Código Ético y de Conducta" que son "un conjunto de obligaciones, declaraciones y compromisos de contenido ético y deontológico a través del cual, todos los cargos del PP acreditarán su idoneidad, responsabilidad, honorabilidad y compromiso con el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo".

Entre los requisitos para acceder a un cargo público u orgánico del PP, cita "una declaración responsable en la que manifiesten cumplir la honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia para la que hayan sido elegidos, especialmente, la ausencia de causas que impidan la honorabilidad requerida y la veracidad de los datos suministrados, y que dispone, cuando sea susceptible de ello, de la documentación que así lo acredita, comprometiéndose a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo que ocupe el puesto".