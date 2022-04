15 países de la UE reclaman a Bruselas que desbloquee fondos para la Autoridad Palestina

BRUSELAS, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

España y otros 14 países de la Unión Europea han reclamado en una carta a la Comisión Europea que desbloquee la asistencia financiera para los territorios palestinos, unos fondos que a propuesta del comisario de Vecindad, Oliver Varhelyi, están condicionados a reformas educativas relacionadas con el currículo escolar.

En su misiva, Irlanda, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal y Suecia, aparte de España, reiteran su preocupación por "el continuo retraso en el desembolso de la asistencia de la UE a Palestina para 2021 debido a las propuestas de la Comisión de condicionar la financiación a la reforma del sector educativo".

Así lo transmitieron este lunes los ministros de Exteriores del bloque al Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, y ahora el tema se elevará al Ejecutivo europeo, han señalado fuentes diplomáticas.

A propuesta del comisario húngaro, los fondos de 2021 se condicionaron a una reforma educativa en Palestina, tras la polémica sobre si los libros de texto en las escuelas promueven el odio y la violencia hacia Israel. Esto se traduce en que desde 2020 la Autoridad Palestina no ha recibido la ayuda comprometida por el bloque, algo más de 200 millones de euros, según indican las fuentes consultadas.

"Está claro que la propuesta actual de la Comisión, que busca introducir condicionalidad en el sector de la educación, no goza de un amplio apoyo", han indicado los ministros de Exteriores de los países firmantes, que reclaman a Bruselas que "la clara salida" a la crisis es volver de manera urgente a la propuesta inicial.

La carta señala que introducir esta condicionalidad en un momento en el que la Autoridad Palestina ya está embarcada en un "programa ambicioso de reforma educativa" corre el riesgo de "socavar, o incluso revertir, los progresos logrados hasta la fecha".

Lamenta además que está situación puede infligir un daño a la capacidad de la UE de dialogar con la Autoridad Palestina y considera "imperativo" que los países europeos hagan "todo lo posible para empoderar a voces moderadas frente a aquellos actores más radicales".

En todo momento, este grupo de países europeos subraya que los fondos deben llegar "cuanto antes" y recuerdan que la Autoridad Palestina está siendo golpeada por la crisis en Ucrania y a la grave crisis financiera se le suma la inflación del petróleo y el trigo derivada de la guerra en Ucrania.

"El continuo retraso en el desembolso de la asistencia de la UE puede tener el efecto contrario al que busca la asistencia. Es esencial que liberemos los fondos lo antes posible", reiteran en su misiva los 15 Estados miembros.

DESBLOQUEO DE LOS FONDOS

Por su lado, una portavoz comunitaria ha señalado a Europa Press que el bloque europeo sigue comprometido en apoyar a la Autoridad Palestina en la construcción de instituciones democráticas, en el marco de una solución de dos estados.

"La UE sigue siendo el mayor donante a Palestina y esperamos poder anunciar una decisión sobre asistencia futura y procesar el pago lo más rápido posible", ha explicado, tras constatar que el Ejecutivo europeo ha recibido la queja de los Estados miembros.

En todo caso, ha subrayado que el bloque no financia los libros de texto palestinos y que para la Comisión Europea la no tolerancia frente al odio y la violencia, así como el antisemitismo en todas sus formas, son "principios no negociables".