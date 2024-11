Borrell avisa de que el extremismo está "colonizando" Israel: "Daña los cimientos de su democracia"

BRUSELAS 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha advertido este jueves de que Israel está siendo "colonizada" desde dentro por parte de sectores extremistas y violentos, por lo que Europa tiene que ser consciente de que trata con un Israel "diferente" desde la guerra en la Franja de Gaza y en Líbano.

En declaraciones desde Bruselas, donde participa en una reunión de la Alianza Mundial para la Aplicación de la Solución de Dos Estados, ha señalado de la dificultad de poner en marcha medidas concretas ante un Israel que está siendo "colonizado" por el radicalismo.

"Desgraciadamente la sociedad israelí esta siendo colonizada desde dentro por parte de personas violentas y extremistas. Los colonizadores no solo expanden el territorio israelí, sino que la colonización de la mente de la gente es lo más peligroso a la que la sociedad israelí se enfrenta porque daña los cimientos de su democracia", ha avisado.

Borrell ha advertido así que Europa se encuentra a un Israel "diferente" tras la ofensiva lanzada en 2023 contra Gaza, que este año se ha extendido a Líbano, en respuesta a los atentados de Hamás del 7 de octubre.

En todo caso, el político español ha insistido en que una alianza de 90 países empujan para dar pasos prácticos en la solución de los dos Estados. "Ahora es el momento y tiene que seguir siendo el momento", ha defendido el jefe de la diplomacia europea, subrayando que el apoyo a la solución de los dos Estados no puede ser solo retórica sino que tiene que concretarse con medidas económicas y políticas.

En este sentido, el Alto Representante, en su último día en el cargo antes de dejar paso a la ex primera ministra de Estonia Kaja Kallas, ha insistido en que hay que lidiar con la orden de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI)contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Está en el honor de Europa implementar y respetar totalmente la decisión de los tribunales. Si no es el caso, no hay un futuro bueno para la Justicia", ha apuntado, asegurando que los europeos no deben "procrastinar" y las autoridades israelíes no pueden escudarse en que el TPI actúa por "antisemitismo". "Dejen de esconderse detrás del antisemitismo no tiene nada que ver con eso", ha criticado.

"NO ES LO MISMO LA ESPAÑA DE FRANCO QUE LA DE GONZÁLEZ O EL ISRAEL DE NETANYAHU Y EL DE PERES"

En otro evento este jueves en el Brussels Institute for Geopolitics, el Alto Representante ha incidido en la idea de que la UE tiene que denunciar la situación en Gaza, asegurando que es la crisis que más le preocupa a un día de dejar el puesto.

"¿Quién puede creer que el Derecho Internacional está siendo respetado por Israel?", ha afirmado, insistiendo en que la UE debe tener que ser más vocal a la hora de posicionarse porque se pone en juego su propia "credibilidad".

En este sentido, ha criticado que en ocasiones la UE haga referencia al cumplimiento de las leyes y el respeto al Estado de Derecho pero no deje clara su opinión sobre si esto sucede en crisis como la de Oriente Próximo. "Hay que decirlo, si sí o si no (se cumple)", ha apuntado.

Así las cosas, se ha dicho "un gran partidario" del Estado de Israel, pero ha denunciado que la actual deriva del Gobierno de Netanyahu "no es buena para los propios israelíes". Así las cosas ha cerrado su reflexión queriendo marcar una distinción entre el Estado israelí y la sociedad israelí: "No es lo mismo España con Franco que España con Felipe González, y no es lo mismo Israel con Netanyahu que con Shimon Peres.