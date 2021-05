Las fuerzas de Israel matan a dos palestinos tras un ataque contra la Policía en Cisjordania

Archivo - Un soldado de Israel durante las protestas en Cisjordania contra el conocido como 'acuerdo del siglo' - Mosab Shawer/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Israel han matado este viernes a dos palestinos que abrieron fuego contra una base de la Policía Fronteriza en el norte de Cisjordania, según han confirmado las autoridades israelíes.

Un portavoz de la Policía Fronteriza ha indicado que el ataque ha sido ejecutado por tres personas, la tercera de las cuales se encuentra herida, y ha recalcado que no hay víctimas entre las fuerzas de seguridad de Israel, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

El suceso ha tenido lugar cerca de un asentamiento ubicado cerca de la ciudad cisjordana de Yenín, sin que hasta el momento ningún grupo haya reclamado la autoría del ataque. Las autoridades israelíes investigan si los atacantes llegaron a la base a través de un agujero en la valla de seguridad, según la emisora pública Kan.

El ataque ha sido perpetrado en medio del aumento de las tensiones en Jerusalén Este, que llevaron al brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas de Ezeldín al Qassam, a advertir a Israel de que "pagará un alto precio" si continúan los ataques contra residentes en la ciudad.

Asimismo, las alas militares de Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) han emitido advertencias similares durante las últimas horas. Yihad Islámica ha señalado que Israel será responsable "de cada gota de sangre derramada en Palestina", mientras que el FPLP ha pedido a Israel que "no ponga a prueba la paciencia" de sus milicianos, tal y como ha recogido 'The Times of Israel'.

Los comunicados fueron publicados tras la muerte de un palestino de 16 años a manos de las fuerzas de seguridad durante la jornada del miércoles tras ser tiroteado por las fuerzas de seguridad durante una protesta en la localidad de Odala, en el marco de las operaciones lanzadas para capturar al sospechoso del ataque del domingo cerca de Nablús contra tres estudiantes de una yeshiva (escuela judía ortodoxa), que se saldó con un muerto y dos heridos.

El Shin Bet confirmó el jueves la detención del presunto atacante, al que identificó como Muntasir Shalabi, un empresario de 44 años residente en la localidad de Turmus Aya, en el marco de una operación en Siluad tras tres días de búsqueda. El hombre, que no tendría lazos con grupos terroristas, sería simpatizante de Hamás.

Este mismo viernes ha sido detenida una palestina tras ser interceptada con un arma blanca en un puesto de control situado cerca de la Tumba de los Patriarcas, situada en los alrededores de la ciudad cisjordana de Hebrón, según el diario 'The Jerusalem Post'.

La Tumba de los Patriarcas, conocida para los musulmanes como la mezquita de Abraham, es el lugar que alberga, según las tradiciones judías y coránicas, las tumbas gemelas donde están enterradas tres parejas bíblicas importantes: Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea.

Por otra parte, el barrio de Sheij Jarrá y otras zonas de Jerusalén Este ha sido escenario de un repunte de las tensiones durante los últimos días después de que un tribunal israelí ha determinado que cerca de 50 residentes palestinos han de abandonar sus viviendas en el barrio argumentando que las mismas pertenecieron a judíos antes de 1948.

Durante la noche del jueves fueron detenidos 15 palestinos tras unos nuevos enfrentamientos entre palestinos e israelíes en Sheij Jarrá. Según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel', un israelí llegó a realizar disparos al aire después de que un vehículo fuera incendiado.