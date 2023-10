Un militar nepalí de la FINUL resulta herido leve por el impacto de un proyectil de mortero en Líbano

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un militar nepalí de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha resultado herido leve este sábado por la noche como consecuencia del impacto de dos proyectiles de mortero en la localidad libanesa de Hula.

"Un 'casco azul' ha sido evacuado rápidamente para recibir atención médica", ha informado la FINUL en su cuenta en X, antes Twitter. "Tiene heridas leves. Ha sido evacuado de inmediato al hospital del cuartel general de la FINUL, en Naqura, y actualmente se encuentra estable", ha añadido.

La FINUL ha informado de que durante la jornada del sábado fue objeto de dos ataques: por la tarde cayó un proyectil en el cuartel general de Naqura y ya por la noche cayeron los dos proyectiles en Hula.

"La FINUL expresa su grave preocupación por estos dos ataques contra nuestro contingente. Continuaremos trabajando 24/7 para restaurar la estabidad en el sur de Líbano y desescalar esta peligrosa situación", ha explicado la misión. Además, la FINUL "insta contundentemente a las partes implicadas en el conflcito a un algo el fuego inmediato".

Por último, la FINUL recuerda que "atacar a fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU es una violación del Derecho Internacional y debe ser condenado". "Se han abierto investigaciones sobre estos dos incidentes", ha advertido.

Las Fuerzas Armadas nepalíes han confirmado que se trata de un soldado de esta nacionalidad que resultó herido cerca del Puesto de la ONU 8-33, según recoge el portal NepalNews.

El militar nepalí se encontraba dentro de un búnker cuando fue alcanzado por un pedazo de metralla de un cohete de artillería o un proyectil de mortero. La metralla le ha afectado al brazo derecho y el costado derecho.

El soldado ha sido trasladado al Hospital Level One Plus de la base de la FINUL en Naqura y su vida no corre peligro, según las fuentes oficiales nepalíes.

Desde el Ministerio de Defensa de España han aclarado que "no hay ningún soldado español herido" en el contingente de la FINUL.

En la FINUL participan unos 650 militares españoles y 874 nepalíes del total de 10.500 efectivos con los que cuenta el contingente, amparado por las resoluciones 425 y 426 (1978) del Consejo de Seguridad de la ONU, renovadas luego en la resolución 1701 de 2006.

Los militares de la FINUL se encuentran desplegados en el sur de Líbano fronterizo con Israel, escenario en los últimos días de intercambios de disparos de proyectiles entre el partido-milicia libanés Hezbolá y las Fuerzas Armadas de Israel.