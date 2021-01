Un palestino herido "muy grave" tras recibir un disparo de un soldado israelí en Cisjordania

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre palestino de 24 años, Harún Abu Aram, se encuentra en un estado "muy grave" y paralizado de cuello para abajo tras recibir un disparo por un miembro del Ejército israelí en Hebrón, Cisjordania, por una disputa sobre la incautación de un generador.

Las fuerzas israelíes estaban incautando material de construcción este viernes. Cuando el joven palestino intentó que le devolvieran el generador, recibió un disparo, según un vídeo de la escena. El Ejército israelí están investigando el incidente.

En el vídeo, el joven parece no llevar armas y no se percibe que hubiera disparos de advertencia por parte de las fuerzas israelíes, según 'The Times of Israel'. De acuerdo a una televisión citada por este medio, la bala que alcanzó en el cuello al joven habría sido disparada de manera accidental.

Israel realiza demoliciones periódicas de asentamientos palestinos en esta región al sur de Hebrón y la casa del joven había sido tirada abajo en noviembre por tratarse de una construcción "ilegal".

Tras el incidente, la Delegación de la UE para los palestinos ha denunciado que la vivienda de la víctima fue demolida en noviembre por Israel "en contra del Derecho Internacional" y ha recordado que el joven "estaba defendiendo su propiedad".

"Las heridas que sufrió han dejado a Harún paralizado de cuello para abajo. La UE está en contra de este tipo de uso desproporcionado de la fuerza y pide a las autoridades israelíes una investigación rápida y completa de este grave incidente para que los responsables respondan ante la justicia", ha añadido.