Rubio dice que cualquier plan que no plantee una solución a la presencia de Hamás será "un problema"

Asegura que los países árabes "dicen lo mucho que les importan los palestinos, pero ninguno de ellos quiere acoger a ningún palestino"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha argumentado que cualquier plan de los países árabes que no plantee una solución a la presencia del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza será "un problema" porque Israel se verá obligado a enfrentarse al grupo armado palestino y, en consecuencia, se volvería a la casilla de salida.

"Cualquier plan que deje a Hamás ahí (en Gaza) va a ser un problema porque Israel no lo va a tolerar. Estaríamos justo donde empezamos (...) Hamás tiene armas. Alguien tiene que enfrentarse a esos tipos", ha subrayado en una entrevista para un programa de televisión estadounidense.

En este sentido, Rubio se ha cuestionado quién se enfrentaría a Hamás si no fuera Israel. "No van a ser militares estadounidenses. Si los países de la región no pueden entenderlo entonces Israel tendrá que hacerlo (volver a los combates) y entonces volveremos a donde empezamos", ha agregado.

"El presidente está negociando. Todos estos países dicen lo mucho que les importan los palestinos, peor ninguno de ellos quiere acoger a ningún palestino, ninguno de ellos tiene antecedentes de hacer algo por Gaza en ese sentido. Entonces (Trump) dice que esto es lo que vamos a hacer, que nos encargaremos de ello, que tendremos que trasladar a la gente. Es el único plan que hay en este momento", ha manifestado.

El jefe de la diplomacia estadounidense, al reiterar que el plan del inquilino de la Casa Blanca es "el único plan" válido para Washington, ha instado a los países de la región a que presenten "un plan mejor" si este "no les gusta". "Ahora es el momento de presentarlo, así que lo esperamos con ansias", ha aseverado.

Asimismo, ha resaltado que la Administración de Donald Trump dará "tiempo" a los países árabes para encontrar "un plan mejor". "Veremos de qué se trata y qué se puede hacer", ha dicho, en alusión a una posible reunión de los líderes regionales en Arabia Saudí. "Ya hablamos con los egipcios esta semana, nos reunimos con los jordanos esta semana. Espero que tengan un muy buen plan y se lo presenten al presidente", ha declarado.

Trump ha planteado que más de 1,5 millones de palestinos sean trasladados a la fuerza a Egipto y Jordania y ha dicho incluso que Washington podría hacerse con el control del enclave, algo rechazado frontalmente por la Autoridad Palestina, Hamás y los países de la región, que han alertado de que podría suponer una limpieza étnica.

De hecho, el presidente estadounidense llegó a recalcar el domingo que su gobierno "está comprometido a comprar y poseer" la Franja de Gaza cuando termine el conflicto entre Israel y Hamás, después de año y medio de constantes bombardeos israelíes que han dejado el territorio palestino destruido y más de 48.200 muertos.