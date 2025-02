Trump amenaza con desatar "el infierno" si Hamás no libera a "todos" los rehenes antes del sábado

Amenaza con retirar la ayuda a Jordania y Egipto si no acogen a los palestinos de Gaza

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes con que "estalle el infierno" en la Franja de Gaza y ha urgido a Israel a cancelar el acuerdo de alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) si éste no libera a "todos" los rehenes antes del próximo sábado, 15 de febrero.

"En lo que a mí respecta, si todos los rehenes no son devueltos antes del sábado a las 12 en punto, creo que es un momento apropiado, yo diría, (...) y que estalle el infierno", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

"Yo diría que deberían ser devueltos a las 12 del sábado, y si no se devuelven, todos, no a cuentagotas, no a dos, uno, tres, cuatro y dos. Sábado a las 12 en punto, y después de eso, yo diría, se va a desatar el infierno", ha insistido.

Al ser preguntado sobre las posibles consecuencias de su expresión sobre el "infierno", el mandatario estadounidense ha afirmado que "ustedes lo descubrirán, y ellos lo descubrirán". "Hamas descubrirá lo que quiero decir", ha agregado.

En cualquier caso, el inquilino de la Casa Blanca ha dicho que ello depende en última instancia del Gobierno israelí. "Estoy hablando por mí mismo. Israel puede anularlo", ha indicado en declaraciones recogidas por el diario 'Times of Israel', después de cuestionar que la mayoría de rehenes sigan vivos.

Estas palabras del magnate llegan después de que el grupo palestino haya paralizado este lunes "hasta nuevo aviso" la liberación de los secuestrados, tras acusar a las autoridades israelíes de ralentizar el regreso de los desplazados de la zona norte de la Franja de Gaza, seguir atacando a la población civil y obstaculizar la entrada de ayuda.

Hamás ha subrayado su "compromiso" con el acuerdo que entró en vigor el 19 de enero, pero condiciona futuros gestos a que Israel asuma también su parte, por lo que en principio no contempla efectuar una nueva entrega de rehenes --el pasado sábado liberó a un grupo de tres hombres en un delicado estado de salud--. Reclama incluso compensaciones por estos supuestos incumplimientos.

PRESIONA A JORDANIA Y EGIPTO CON UNA POSIBLE RETIRADA DE AYUDA

El nuevo jefe de Estado de Estados Unidos ha aprovechado para insistir en su anunciada idea de que las autoridades de Jordania y Egipto acojan en sus respectivos territorios a un millón y medio de palestinos de la Franja de Gaza, un planteamiento que ambos países árabes han rechazado de plano al considerarlo un nuevo éxodo.

"Sí, tal vez. Claro, ¿por qué no? Si no están de acuerdo, posiblemente retendría la ayuda. Sí", ha señalado el republicano al ser preguntado sobre si "negaría la ayuda a estos países" que se encuentran entre los principales receptores de ayuda militar estadounidense.