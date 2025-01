Rutte avanza que la OTAN tendrá que gastar por encima del 3% en Defensa o empezar a "aprender ruso"

BRUSELAS 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado este lunes que los miembros de la OTAN deberán elevar el gasto en Defensa por encima del 3% del PIB o empezar a "aprender ruso", en referencia a que este nivel de inversión militar será necesario para hacer frente a la amenaza que representa el Kremlin.

En una intervención ante la comisión de Defensa y de Exteriores del Parlamento Europeo, el jefe político de la OTAN ha apuntado que el gasto en Defensa tendrá que ser "por encima del 3%" si se tienen en cuenta los objetivos fijados por la alianza en capacidades militares.

En todo caso, Rutte ha evitado comprometerse con una cifra exacta al señalar que los países de la OTAN podrán deducirse inversiones en innovación o tecnología o gasto conjunto con otros aliados de su gasto en Defensa, sugiriendo que la alianza atlántica no fijará un objetivo rígido cuando renueve su objetivo de gasto, que actualmente está en el 2%.

"Si haces compras conjuntas te puedes deducir, o deducir el gasto en innovación. Así no tendrás que llegar a lo que nos tememos ahora, que será el 3,6% o 3,7%. Bajarás la cifra pero será bastante más que el 2% en el que estamos ahora", ha declarado el líder de la OTAN, quien ha ahondado en que esto es un proceso abierto en el seno de la alianza con la vista puesta en cerrar un acuerdo en la cumbre de líderes de La Haya el próximo mes de junio.

Igualmente, el ex primer ministro de Países Bajos ha hecho hincapié en que los aliados europeos tienen que acabar con la idea de que no tienen que gastar en Defensa y que pueden dedicar esos fondos a otras partidas contando con el músculo militar de Estados Unidos, que aporta el 60% del gasto en la OTAN.

"Cuando digo gastar más me refiero a compras conjuntas, a la innovación, pero también al nivel de gasto. El 2% no está cerca de ser suficiente y si no lo haces empieza a tomar cursos de ruso o vete a Nueva Zelanda", ha argumentado ante los eurodiputados.

Este mensaje viene a reforzar la idea lanzada por Rutte en diciembre, en su primer gran discurso tras asumir la secretaria general, de que los aliados de la OTAN tendrán que disparar el gasto militar e invertir más también en innovación militar y realizar compras conjuntas. "Si solo gastamos mas y no gastamos mejor tendremos que ir al menos al 4% de gasto", avisó entonces el dirigente neerlandés.

Como telón de fondo está la idea de que la inversión militar de los aliados supere "considerablemente" del 2% del PIB, el compromiso actual que cumplen por el momento 23 de los 32 miembros de la OTAN. Por su lado, España se sitúa a la cola con el 1,28% de gasto y la previsión de llegar a dicho listón en 2029.

QUITA HIERRO A LA POLÉMICA DE TRUMP SOBRE GROENLANDIA

Respecto la polémica generada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por afirmar su intención de controlar por medios militares la isla de Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, el secretario general de la OTAN ha esquivado las críticas a Washington asegurando que la reacción de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue la correcta al centrarse en "el asunto en juego" en el Ártico, región de creciente interés estratégico.

En este sentido, ha abogado por tener un debate en el seno de la OTAN, la UE y con Estados Unidos sobre la situación en el Ártico. "Esto no va sobre quién controla Groenlandia, sino de asegurarse de que el Ártico sigue igual", ha dicho, en referencia a la mayor influencia china y rusa en la zona.

A una semana de que Trump tome posesión de su segundo mandato como presidente estadounidense, Rutte ha echado un capote al magnate norteamericano asegurando que "muchas veces ha tenido razón" sobre sus exigencias a los socios de la OTAN y "puede tenerla en el futuro". "Tenemos que dialogar con él", ha afirmado, asegurando que no espera la salida de Estados Unidos de la alianza y subrayando que los europeos pueden contar con Washington como socio.