OTAN.- Rutte niega haber criticado a Lisboa y Madrid y Portugal replica que está desconectado de la realidad

Archivo - 01 October 2026, North Rhine-Westphalia, Muenster: NATO Secretary General Mark Rutte attends the 2026 Westphalian Peace Prize award ceremony in the Historic City Hall. The prize, worth 100,000 euros, is awarded every two years by the Economic So - Fabian Strauch/dpa - Archivo

DUBLÍN 12 Nov. (de la enviada especial de EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este jueves que no tiene "ninguna crítica" contra Portugal o España porque están aumentando el gasto en defensa y la producción industrial, después de que unas declaraciones suyas a principios de semana generaran malestar en Lisboa por sugerir que estos dos países ven "muy lejos" la amenaza rusa.

"No tengo ninguna crítica hacia Portugal o España, porque están haciendo exactamente lo que se debemos hacer: aumentar el gasto en defensa e incrementar la producción industrial", ha expresado en declaraciones a la prensa en Dublín, a su llegada a una cumbre de la Comunidad Política Europea, que reúne a cerca de medio centenar de líderes europeos.

El origen de este roce tuvo lugar la semana pasada cuando, en declaraciones a la televisión neerlandesa, Rutte aseguró que "España y Portugal dicen que (la guerra) 'está muy lejos, y lo que pasa en Rusia afecta principalmente a Polonia'" a lo que responde que "los misiles más recientes de Rusia tardan cinco minutos más en llegar a Lisboa que a Varsovia".

Preguntado por si tratará de verse con el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, para aclarar la polémica --el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha acudido a la cumbre de Dublín--, Rutte ha sido categórico al sostener que no tiene "nada que explicar". "Absolutamente nada", ha remachado.

Antes de zanjar de este modo el asunto, el secretario general aliado sí ha querido matizar que cuando se expresó así se refería a "toda Europa, y no sólo al caso de Portugal o España", en el sentido de que "la población, no los políticos, sino la gente" percibe de manera muy distinta la amenaza que supone la amenaza de Rusia para Europa en función de lo lejos que está de la frontera oriental.

"Existe una diferencia entre los países del flanco oriental, como Estonia, Polonia y otros, y el resto. Lo único que digo es que estos nuevos misiles rusos tardan cinco minutos más en llegar a Dublín, Ámsterdam, Madrid o Roma que en alcanzar Tallín o Vilna", ha apuntado.

PORTUGAL VE A RUTTE DESCONECTADO DE LA REALIDAD

Las palabras de Rutte, sin embargo, no han sido bien recibidas por el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, quien preguntado por ello a su llegada a la misma cumbre en Dublín ha reprochado al político holandés estar "desconectado de la realidad".

"Estas declaraciones, como las primeras, son manifiestamente desafortunadas, (dichas con) ligereza y muestran una completa falta de comprensión de la realidad política y social en Portugal", ha criticado el mandatario luso, quien ha defendido el apoyo incontestable tanto de la sociedad como de las instituciones del país a Ucrania frente a la guerra rusa.

Según ha dicho, el nivel de apoyo a Ucrania y de rechazo a Rusia alcanza el 92% en el caso de Portugal, por encima de la media europea del 76% y "superior al de Países Bajos, país de origen del secretario general de la OTAN".

Montenegro ha aclarado que no ha hablado con Rutte desde que surgió la polémica el pasado martes, pero también ha afirmado que no tendría "ningún problema en decirle que en esta ocasión se equivocó, actuó precipitadamente y desconoce una realidad que debería conocer mejor".

"Creo que está completamente desconectado de la realidad en este caso y, por lo tanto, sólo puedo lamentarlo profundamente", ha zanjado Montenegro, para defender el compromiso de Portugal con el aumento de la inversión en defensa y la solidaridad con Ucrania.