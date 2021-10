Mueren cuatro policías paquistaníes en enfrentamientos con seguidores de un partido ilegalizado

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro policías paquistaníes han muerto en enfrentamientos con miembros del ilegalizado partido islamista Tehrik-i Labaik (TLP) en la provincia de Punjab, según las autoridades locales, en un contexto de escalada de las tensiones y de negociaciones estancadas.

Los incidentes han tenido lugar en el distrito de Gujranwala, donde más de 250 personas han resultado heridas. El ministro principal de Punjab, Usman Buzdar, ha asegurado en Twitter que cuatro miembros de las fuerzas de seguridad han muerto por disparos de manifestantes y ha prometido medidas legales contra los instigadores de la violencia.

El TLP había avisado de que reactivaría la marcha de miles de sus seguidores hacia la capital, Islamabad, después de que el ministro del Interior, Rashid Ahmed, dijera que el Ejecutivo no tenía "reservas" sobre las demandas del grupo y que había acuerdo sobre todos los puntos, a excepción de la exigencia sobre la expulsión del embajador de Francia.

Saruar Shah Saifi, uno de los líderes del grupo, ha dicho que el ministro del Interior, Rashid Ahmed, "mintió al decir que los asuntos han sido resueltos". "Mintió también sobre los contactos a las 20.00 horas, dado que nadie, ni siquiera Ahmed, ha contactado con nosotros", ha agregado.

"Dejen que toda la nación vea las intenciones maliciosas del Gobierno", ha manifestado, según un comunicado publicado por el Comité Central del TLP recogido por el diario paquistaní 'Dawn'.

Saifi ha hecho hincapié en que el embajador francés debe ser expulsado por la polémica sobre las caricaturas de Mahoma y se ha preguntado si las autoridades "son incapaces de responder a Francia".

"¿Tan esclavizados están por judíos y cristianos?", se ha preguntado, al tiempo que ha advertido de que el TLP aumentará sus demandas si hay una mayor represión por parte de las fuerzas de seguridad de las protestas y las marchas.

Por otra parte, ha reclamado a Islamabad que "no mienta a la nación" y ha reiterado que "no se están llevando a cabo negociaciones". "El Gobierno no es sincero en las negociaciones, pero si se derrama más sangre habrá venganza", ha dicho.

Saifi ha criticado además al primer ministro paquistaní, Imran Jan, al que ha tildado de "impío", y ha dicho que "no es leal al país ni a la nación". "El 'capitán' ha sido colocado en el país para sembrar la discordia y el caso", ha zanjado.

El TLP había presentado una serie de exigencias, entre ellas la liberación de su líder, Saad Rizvi, la restitución de su estatus como partido legal e incluso la reapertura del debate sobre la expulsión del embajador de Francia, país en el centro de la ilegalización de la formación tras la polémica sobre las caricaturas de Mahoma.

Rizvi fue detenido en abril tras alentar a sus seguidores a una marcha si el Gobierno no cumplía con la fecha límite del 20 de ese mes para la prohibición de importaciones desde Francia y la expulsión del embajador francés a causa de la publicación de unas polémicas caricaturas de Mahoma.

Las protestas de los dos últimos días de los simpatizantes del TLP en ciudades como Lahore ya habían provocado los incidentes más violentos de los últimos meses en el país. Antes de este miércoles ya se había confirmado la muerte de tres policías y de cinco simpatizantes del partido.