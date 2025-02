Panamá anuncia que no renovará el memorando de la Ruta de la Seda con China tras presiones de EEUU

Asegura que el canal "seguirá siendo" operado por Panamá y ofrece usar su territorio como puente para deportar migrantes de otros países

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado que su Gobierno no renovará el memorando de entendimiento firmado con China en noviembre de 2017, denominado La Ruta de la Seda, tras las presiones del nuevo Gobierno estadounidense, pero ha asegurado que el canal "seguirá siendo operado por" manos panameñas.

"El memorando de entendimiento del año 2017 sobre la iniciativa de la Ruta de la Seda no será renovado por mi Gobierno. Vamos a estudiar la posibilidad de si se puede terminar antes o no pero creo que le toca en uno o dos años la renovación porque es cada tres", ha explicado, al término de su encuentro con el jefe del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El mandatario panameño ha asegurado, sin embargo, que "no cabe duda que el canal es operado por nuestro país y así seguirá siendo". "Yo no creo que haya habido discrepancia en eso. El presidente (Donald Trump) tiene su opinión sobre la presencia china, que será aclarada en su momento en las instancias técnicas del canal. La soberanía de Panamá no está en cuestión", ha añadido.

En su comparecencia, Mulino ha negado que "haya ninguna amenaza en estos momentos real contra el tratado, la vigencia, y mucho menos de uso de fuerza militar para apoderarse del canal". "No sentí para nada un clima de controversia ni de irrespeto, sentí un clima muy proactivo", ha indicado sobre una reunión que fue "altamente respetuosa y cordial".

De hecho, el presidente de Panamá ha asegurado que esta visita, la primera al extranjero del nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, "abre un camino para construir una nueva etapa de relaciones" entre ambos países, y ha invitado a las autoridades estadounidenses a "promocionar la inversión" en el país centroamericano.

"Que después no se quejen de que llegan de otros países. Yo creo que Estados Unidos ha dejado mucha silla vacía en todos estos años, sobre todo respecto de su misión diplomática por espacio de cuatro a cinco años casi sin embajador. Que eso influye y perjudica mucho a la relación bilateral porque no es lo mismo tener un embajador acreditado que el encargado de negocios, que en múltiples ocasiones cumple una función limitadísima", ha agregado.

Durante su encuentro, Mulino ha ofrecido a Washington la posibilidad de emplear su territorio como puente para las deportaciones de migrantes de otros países: "Le he ofrecido el área de la pista de Nicanor en Meteti, Darién, para que sea desde ahí donde se surta el trámite de repatriación de personas de distintas partes como Venezuela, como Colombia, como Ecuador, entre otras nacionalidades".

El presidente panameño ha asegurado que, de ejecutarse, estas actuaciones se harán "bajo coste total de Estados Unidos". "Panamá no va a invertir un dólar en eso así como las mejoras que haya que hacer en el aeropuerto de Metetí que yo creo que cumple todos los cometidos", ha aseverado.

Mulino ha realizado el anuncio durante una rueda de prensa celebrada al término de su encuentro con Marco Rubio, quien había exigido "cambios inmediatos" ante la "influencia y el control del Partido Comunista Chino" sobre el canal.

"Trump ha llegado a la conclusión preliminar de que la actual posición de influencia y control del Partido Comunista Chino sobre el canal de Panamá es una amenaza para el canal y supone una violación del Tratado Sobre la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del canal de Panamá", ha indicado el Departamento de Estado en un comunicado.

Por ello, Rubio ha trasladado a las autoridades panameñas que "este 'statu quo' es inaceptable y que, a falta de cambios inmediatos, Estados Unidos tendría que tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos conforme el Tratado".

Rubio ha tratado también "la importancia de la colaboración en la crisis migratoria del hemisferio y ha dado las gracias a Mulino por su apoyo al programa conjunto de repatriación" que, según Washington, "ha reducido la inmigración ilegal a través del tapón del Darién".

Además ha trasladado su "deseo" de "un mejor clima de inversión" y "garantizar un entorno justo para la competición de las empresas estadounidenses". Por último, ha destacado el "liderazgo regional" de Mulino "en apoyo de una Venezuela democrática y libre".

La visita de Rubio a Panamá se produce tras más de un mes de tensiones diplomáticas después de que Trump manifestara en diciembre su intención de recuperar del control del canal de Panamá.