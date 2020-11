AMP-Paraguay.-Los guerrilleros paraguayos que secuestraron al exvicepresidente Óscar Denis mataron a un peón en su huida

El jefe de la oficina antisecuestros de la Policía admite que no hay información sobre el paradero de Denis, si "está muerto o está vivo"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tiroteo del pasado viernes en Paraguay que se saldó con la muerte de tres supuestos miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ha permitido a las autoridades confirmar que los guerrilleros mataron a golpes a principios de octubre a un peón mientras huían con el exvicepresidente Óscar Denis, secuestrado el 9 de septiembre.

El tiroteo entre el EPP y miembros del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) se produjo en el departamento de Amambay, junto al Cerro Guasu. Las investigaciones posteriores han permitido localizar pruebas que esclarecen la misteriosa muerte de Daniel Benítez Acosta, de 51 años.

Benítez supuestamente realizaba el 1 de octubre labores de vigilancia en la finca donde trabajaba, en el distrito de Bella Vista Norte, cuando fue interceptado por personas desconocidas. Su cuerpo apareció al día siguiente, con señales de haber sido golpeado en la cabeza.

Las autoridades inicialmente plantearon otras hipótesis distintas a la intervención del EPP, ya que no se usaron armas de fuego. Sin embargo, entre los bienes incautados a los tres guerrilleros abatidos el viernes figura el móvil de Benítez, según fuentes del CODI citadas por el diario 'ABC Color'.

El crimen se produjo a unos 22 kilómetros de la finca donde había sido secuestrado tres semanas antes Óscar Denis, por lo que ahora se sospecha que la célula del EPP que tenía retenido al antiguo vicepresidente se topó con Benítez mientras cambiaba de posición.

Junto a Denis, también fue secuestrado otro trabajador de la finca, aunque este quedó en libertad unos días más tarde. La guerrilla, que suma ya 39 víctimas mortales en su historial, no ha dado ninguna prueba de vida del veterano líder liberal, pese a que la familia accedió a cumplir con las peticiones planteadas por el grupo, entre ellas la distribución de víveres en la zona.

El jefe de la Dirección Antisecuestro de la Policía Nacional, Nimio Cardozo, ha admitido que, a día de hoy, no hay informaciones sobre el paradero de Denis. "No tengo un elemento de información que me diga que el señor Denis está muerto o que está vivo. Tengo la presunción y trabajo sobre la línea de pensamiento de que está con vida", ha señalado.

Cardozo ha destacado la importancia del último operativo y ha incidido en que el EPP ha perdido a siete de sus miembros en ofensivas recientes. El mando policial ha atribuido estos avances a la colaboración entre distintas instituciones, aunque al mismo tiempo también ha reconocido la dificultad de proseguir la búsqueda en áreas montañosas y de difícil acceso, la "zona de confort" del EPP.