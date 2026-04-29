Archivo - La cantante estadounidense Patti Smith durante un concierto en el festival Les Nits de Barcelona, en el Palau de Pedralbes, a 5 de julio de 2024, en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cantante, compositora, artista visual y escritora estadounidense, Patti Smith, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, según ha hecho público este miércoles el jurado encargado de su concesión en el Salón Covadonga del Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo. La candidatura fue propuesta por la escritora Inés Martín Rodrigo, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras.

El jurado, presidido por María Pagés e integrado por destacadas personalidades del ámbito cultural, ha destacado la trayectoria de Patricia Lee 'Patti' Smith (Chicago, 1946), considerada 'la madrina del punk' y una de las artistas más influyentes del rock, por una obra que trasciende la música y abarca la poesía, la fotografía y la performance.

Referente cultural durante más de cinco décadas, Smith irrumpió en la escena musical con el sencillo 'Hey Joe / Piss Factory' (1974) y alcanzó notoriedad con el álbum 'Horses' (1975), considerado uno de los trabajos fundamentales del punk rock. Posteriormente publicó discos como 'Easter' (1978), que incluye la conocida canción 'Because the Night', 'Wave' (1979), 'Dream of Life' (1988) o 'Gone Again' (1996), entre otros.

Su producción literaria incluye poemarios como 'Seventh Heaven' (1972) o 'Auguries of Innocence' (2005), así como memorias de gran reconocimiento como 'Just Kids' (2010), galardonado con el National Book Award, 'M Train' (2015) y 'Year of the Monkey' (2019). En 2025 publicó 'Bread of Angels'.

Comprometida con diversas causas sociales y políticas, Smith ha desarrollado también una intensa actividad artística en disciplinas como la fotografía y la instalación. En los últimos años ha presentado proyectos como 'Correspondences', junto a Soundwalk Collective, centrado en la crisis climática.

Entre otros reconocimientos, ha sido distinguida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2019), el Premio Polar de la Música (2011) y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock. Actualmente continúa ofreciendo conciertos y recitales dentro de una gira internacional conmemorativa del 50 aniversario de 'Horses'.