Castillo propone a Fujimori un segundo debate en la cárcel donde estuvo recluida

Acuña oficializa su apoyo a Fujimori de cara a la segunda vuelta de junio

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial peruano Pedro Castillo ha propuesto a su rival, Keiko Fujimori, el próximo debate se realice en el penal limeño de Santa Mónica, donde la candidata derechista de Fuerza Popular estuvo recluida entre 2018 a 2020 por presunto lavado de activos.

"Ya hicimos el debate en mi tierra, en mi Chota querida allá en la cuna de las rondas campesinas. Ya lo hicimos. Queremos que el siguiente debate, así como se ha hecho en mi tierra, se haga en el penal de Santa Mónica. Voy a ir al penal de Santa Mónica para el próximo debate para hacer esta lucha", ha declarado Castillo durante un mitin en el departamento de Ucayali (sureste del país).

El 1 de mayo, los candidatos para la segunda vuelta realizaron un debate no oficial en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca (norte), cuna del postulante izquierdista.

A pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones ha planteado la realización de cuatro debates oficiales (dos entre candidatos a la presidencia, uno entre postulantes a las vicepresidencias y otro entre los equipos técnicos), Castillo y Fujimori aún no han llegado a un acuerdo.

Fujimori estuvo recluida de manera preventiva entre octubre de 2018 a abril de 2020 en el penal de Santa Mónica, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos, acusada por la Fiscalía de lavado de activos por recibir, presuntamente, dinero de la constructora Odebrecht para financiar su campaña a la presidencia en 2011.

Por su parte, Fujimori se ha reunido durante la jornada con el líder de Alianza para el progreso, César Acuña, quien le ha dado su apoyo de cara a la segunda vuelta de las elecciones, que se celebrarán el 6 de junio.

La candidata de Fuerza Popular ha hablado de "la obligación de tender puentes" y "buscar consensos". "De llegar al Gobierno, este será de cinco años y punto. Garantizo elecciones limpias, transparentes y una transición democrática al 2026", ha sostenido.

Asimismo, ha hecho hincapié en que este apoyo no es a ella personalmente, sino "en defensa de la democracia, en rechazo al comunismo y en defensa del cambio para el país", tal y como ha recogido la emisora Radio Programas del Perú (RPP).

Por su parte, Acuña ha señalado que tanto él como Fujimori "son conscientes de que se debe defender la constitucionalidad, el Estado de Derecho y la separación de poderes", al tiempo que ha mostrado su rechazo a la candidatura de Castillo.

"No estoy de acuerdo con él porque no tiene un equipo de trabajo", ha sostenido. "Hoy, en crisis de Gobierno, se debe de tener un equipo. Quiero decirles que para tomar esta decisión, la he tomado bien pensado, bien razonado y para mi la mejor opción es Keiko", ha zanjado.