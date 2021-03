La Junta Electoral confirma las candidaturas de Forsyth y López Aliaga a las elecciones de Perú

López Aliaga aseguró antes del fallo que iba a ser expulsado de la misma

La Junta Nacional Electoral (JNE) ha estimado las apelaciones del de George Forsyth y de Rafael López Aliaga y los ha confirmado como candidatos de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 11 de abril.

En una instancia preliminar, la JNE había descartado las inscripciones de estos debido a que Forsyth no había registrado los ingresos percibidos por una compañía privada en su declaración ante el organismo y López Aliaga, del partido Renovación Popular, había prometido donar su sueldo presidencial a organizaciones caritativas, lo que el tribunal estimó que era una "dádiva", según recoge 'El Comercio'.

El abogado defensor de López, Humberto Abanto, defendió a su acusado alegando que esas declaraciones las hizo tres días antes de presentar su candidatura ante la JNE y que no hizo alusión a ninguna organización específica a la que donaría el sueldo.

Por su parte, la defensa de Forsyth, de Victoria Popular, ha asegurado que este no tuvo derecho al debido proceso cuando fue excluido en primer lugar.

LÓPEZ ALIAGA CRÍTICO ANTES DEL FALLO

El candidato conservador a la Presidencia de Perú por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, había asegurado que existían indicios de que sería expulsado por el JNE de la carrera electoral prevista para el próximo 11 de abril y había alertado de que se trata de una "pantomima".

"Yo tengo información directa de que está la resolución hecha ya para la exclusió, mañana va a haber una pantomima (...) El texto de la resolución, que en este momento está para votación, es negativa y te lo puedo decir por ocho fuentes distintas", aseguró antes de conocer el fallo, finalmente en su favor.

López había convocado una manifestación también para este viernes frente a la sede del JNE en Lima, la capital del país.

"Tampoco soy manco tengo muchos abogados amigos y que ocho abogados me llamen y me digan vente a Lima urgente. Yo he convocado un plantón, cosa que no hice la vez pasada. Esta vez sí voy a dejar mi trabajo de estar de gira en todo el país y me obligan a regresar a Lima urgente porque me lo piden mis abogados, me están sacando a la bruta", aseveró en RPP.