Perú Libre pide a sus diputados negar el voto de confianza al nuevo gabinete de Castillo

Mirtha Vásquez critica que a veces en los partidos políticos "no prime la sensatez"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido Perú Libre ha instado este jueves a su bancada en el Congreso a negar el voto de confianza para el nuevo gabinete del que fue su candidato y ahora es presidente, Pedro Castillo, en medio de un aumento de las tensión entre la formación y el mandatario que ha evidenciado la diferencia de posturas que mantienen.

La formación ha emitido un comunicado, difundido por su secretario general, Vladimir Cerrón, a través de su cuenta de Twitter, donde ha criticado al Gobierno de Castillo por haber dado un giro hacia el "centro derechismo", mientras que ha arremetido contra la nueva formación del Consejo de Ministros.

"Esta composición la integran partidos sin inscripción, sostenidos por ONGs norteamericanas, quienes han cogobernado con los cuatro últimos gobiernos y ahora con el actual", han lamentado, a pesar de que el Consejo de Ministros cuenta con dos de sus militantes en puestos ministeriales, en concreto, Dina Boluarte y Betssy Chávez.

Estas, sin embargo, forman parte del Gobierno por "actos estrictamente individualistas" que no "nacen de una propuesta partidaria ni de bancada", por lo que no los "representan". Por esto la formación "no emitirá el voto de confianza al gabinete caviar".

"Existe un inocultable giro político del gobierno hacia el centro derechismo, donde incrementaron los representantes caviares, quienes usufructúan del financiamiento exterior, de las patronales empresariales y del propio Estado", han considerado.

También han aprovechado el escrito para condenar "la filtración de información de los asuntos internos del partido y atentados contra la unidad partidaria, siendo faltas muy graves según el estatuto, por lo que se dará inicio al proceso disciplinario respectivo", en referencia a las conversaciones recientemente filtradas.

En este sentido, han agregado que "los congresistas militantes natos del partido deberán recomponer su bancada propia, pues los congresistas afines al magisterio, quienes llegaron con el Partido, tienen un proyecto de partido propio".

"Esto no implica una colisión política, sino un reordenamiento estratégico, para mantener las buenas relaciones en base a los valores de la sinceridad y el respeto mutuo", han remachado.

Más tarde, ante el revuelo que ha generado la noticia, Cerrón ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que ha remarcado que "Perú Libre no ha pasado a la oposición", sino que se mantiene "del lado del pueblo" y en contra de las mencionadas ONGs norteamericanas. "Que quede bien claro", ha zanjado.

VÁSQUEZ APELA A LA SENSATEZ

Por su parte, la líder de este nuevo Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, ha lamentado que "dentro de los partidos políticos a veces no prime la sensatez", más aún en un momento en el que Perú necesita "estabilidad" para "sacar adelante a la población".

Asimismo, Vásquez ha comparecido ante la cadena TV Perú, donde ha instado a las formaciones políticas del país a que vuelvan a pensar "en lo que significa la democracia y para qué sirve". "Nos estamos enfrascando en una serie de procesos que no son saludables", ha alertado.

Perú Libre tiene 37 de los 130 escaños del Congreso y Castillo necesita al menos 66 votos a favor para obtener la aprobación del nuevo gabinete, que es un mandato constitucional.