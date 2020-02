AMP.- Perú.- El presidente de Perú acepta la dimisión del ministro de Energía por los lazos que mantuvo con Odebrecht

Publicado 11/02/2020 6:01:28 CET

Liu Yonsen asegura que no creyó "prudente ni necesario" informar a Martín Vizcarra

LIMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha confirmado este lunes que ha aceptado la dimisión del ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, quien habría incurrido en un conflicto de intereses al no comunicar que una de sus empresas realizó trabajos de asesoría para la constructora Odebrecht, inmersa en numerosos casos de corrupción tanto el país como en el resto del continente, sobre el proyecto Gasoducto Sur Peruano cuando era también asesor del Ministerio.

Precisamente, el Estado peruano decidió en 2017 cancelar este proyecto, en el que también participaba la empresa local Graña y Montero y la española Enagás, debido a los "graves hechos de corrupción", a lo que Odebrecht respondió presentando este mes una demanda en la que solicitó una indemnización tasada en 1.200 millones de dólares.

Tras la emisión del programa Panorama en el que se denunciaba este conflicto de intereses, Liu Yonsen, quien compaginaba su labor al frente de su empresa con su desempeño como asesor para el Ministerio de Energía y Minas, reconoció que entre 2010 y 2014 prestaron "algunos servicios" a la empresa brasileña, pero "de naturaleza regulatoria".

El resultado de esa consultoría elaborada por la empresa de Liu Yonsen fue presentado por Odebrecht para obtener la concesión de la obra en 2014.

Por su parte, Liu Yonsen ha asegurado este lunes que no creyó "prudente ni necesario" informar a Martín Vizcarra y ha defendido que no existió conflicto de intereses, ya que los funcionarios están tan sólo obligados a informar de sus vínculos laborales los cinco años antes a la toma de posesión de sus cargos públicos y durante ese periodo, ha subrayado, no prestó servicios a Odebrecht a través de su empresa Cosanac.

Sin embargo, las investigaciones periodísticas han señalado que pudo producirse conflicto de intereses, pues Liu Yonsen era asesor del Ministerio de Energía y Minas (2010-2014) cuando en 2012 se llevó a cabo el informe externo por parte de Cosanac.

Ante eso, Liu Yonsen ha explicado que ni era asesor interno dentro del Ministerio, ni estaba prestando servicios para dos entes ditintos, sino que era Cosanac quien trabajaba para Energía y Minas, mientras que él era tan sólo "parte del equipo de técnicos que daban dicho servicio", ha manifestado.

"Nosotros sostuvimos que el proyecto no debía costar más de 2.869 millones de dólares. Cómo se explica que este proyecto pudo ayudar a Odebrecht cuando fijamos la mitad de lo que Odebrecht terminó dando. Eso de ninguna manera podía tomarse como un factor que contribuyera a las pretensiones que tenía esta empresa", ha insistido, según han recogido medios peruanos.

Después de Brasil, Perú es el país donde más fuerza ha cobrado el escándalo de Odebrecht. Los cuatro presidentes peruanos más recientes están bajo investigación en relación con supuestos sobornos pagados por Odebrecht. Uno de ellos, Alan García (2006-2011), optó por dispararse un tiro en la cabeza cuando iba a ser detenido por su supuesta implicación en casos de corrupción con la empresa brasileña.