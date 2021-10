Renuncia el primer ministro peruano, Guido Bellido, y Castillo anuncia la formación de un nuevo gabinete

Bellido se despide y advierte de los "poder fácticos" que "presionan y coaccionan" por "encima del Poder Ejecutivo"

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha aceptado este miércoles la renuncia del primer ministro, Guido Bellido, y ha adelantado que en las próximas horas se tomará juramento al nuevo Gabinete.

"Informo de que aceptamos la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, a quien le agradezco sus servicios prestados y anuncio la juramentación del Gabinete para esta noche", ha comunicado Castillo a través de un mensaje para todo el país.

"Mi Gobierno, en su compromiso por abordar prioritariamente los grandes problemas que tienen el país, como son la salud, el hambre, la pobreza, he decido tomar algunas decisiones en favor de la gobernabilidad", ha dicho.

El presidente Castillo ha apelado a la "más amplia unidad" de todos para hacer frente a los retos que Perú tiene por delante y ha vuelto a cuestionar que algunos sectores se sirvan de los mecanismos de control al Gobierno "para crear inestabilidad política".

"La cuestión de confianza, la interpelación, o la censura, no deberían usarse para crear inestabilidad política, Perú espera mucho de sus autoridades, es momento de poner a Perú por encima de toda ideología y posición partidaria", ha dicho.

Con su salida del Gobierno, Bellido pone punto y final a una efímera, pero convulsa etapa como jefe de gabinete, en la que ha tenido que lidiar no solo con las críticas de la oposición, sino también con la Fiscalía, que le abrió recientemente una serie de investigaciones por supuesta apología del terrorismo.

Bellido, quien esta semana amenazó con disolver el Congreso si no se aprobaba la reforma agraria, ha protagonizado diferentes desencuentros con algunos de sus compañeros, como el ministro de Exteriores, Óscar Maúrtua, en lo que respecta a las relaciones de Perú con Venezuela; o con el propio Castillo, que tuvo que salir a desmentir que el Ejecutivo estuviera pensando nacionalizar algunos empresas.

BELLIDO SE DESPIDE

Tras confirmarse su salida del Gobierno peruano, Bellido ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha agradecido a Castillo por haberle permitido "trabajar por el país" como primer ministro, cargo que, ha aseverado, ha desarrollado "conforme a las promesas de campaña" de Perú Libre.

Asimismo, ha asegurado que su renuncia se ha producido por "deseo" del presidente peruano y ha asegurado que no ha tenido "ninguna discrepancia" con este, si bien no ha precisado si las causas de la misma están relacionadas con sus peticiones de renegociar el reparto de utilidades con la empresa explotadora del yacimiento de gas de Camisea, a la que Bellido amenazó con la nacionalización.

Precisamente, en este aspecto, ha reclamado a la persona que se desenvuelva como nuevo primer ministro del país andino que "continúe" con la renegociación con Camisea, al tiempo que le ha llamado a "ponerse en sintonía con la población" y "no del otro lado", el de "los poderes fácticos", informa el diario peruano 'La República'.

Bellido ha apelado también al pueblo peruano "a lograr el referéndum por la Asamblea Constituyente", ya que "de no hacerlo", ha avisado, "cualquier presidente seguirá con las manos atadas a los poderes".

"Nuestro pueblo es testigo que por encima del Poder Ejecutivo existen fuerzas y poderes fácticos que gobiernan, presionan, coaccionan, denuncian y persiguen (...) Así se cambie de presidente del Consejo de Ministros, estas fuerzas están todavía perpetuas", ha advertido.

Al respecto, ha añadido que estos "poderes" han estado presentes desde "no querer reconocer el triunfo electoral de Perú Libre" hasta "al propio Gobierno". "Estos poderes financieros, empresariales y económicos tienen capturados los órganos de justicia que, amparados en el eufemismo de la autonomía de poderes, no se someten a elecciones y quieren gobernar criminalizando a todo opositor político", ha criticado, para lamentar que "no persiguen a la gran corrupción que saquea" Perú.

Congresistas de distintos partidos, como Acción Popular o Alianza para el Progreso han saludado a la salida de Bellido con la vista puesta en que el nuevo Gabinete "permita el diálogo y trabajo conjunto por el Perú".