(AMP.) Podemos realizará una consulta a sus bases sobre la investidura de Sánchez pero no del acuerdo entre Sumar y PSOE

Remarca que esperan formar parte del Gobierno y que su opción es la continuidad de Irene Montero en Igualdad



MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos realizará una consulta a sus inscritos sobre el apoyo de sus cinco diputados a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero no se ceñirá sobre el acuerdo de coalición entre socialistas y Sumar, al remarcar que no han formado parte del mismo.

"No hemos formado parte del acuerdo entre Sumar y el PSOE y, por tanto, de lo que tenemos que preguntar es sobre la investidura de Sánchez, eso es lo que preguntaremos a los inscritos", ha manifestado en rueda de prensa la coportavoz estatal del partido, Isa Serra.

Así, y tras apuntar que más adelante darán detalles de ese proceso consultivo a sus bases, Serra ha recalcado que "todas las decisiones importantes en Podemos las toman los inscritos" y que con la investidura de Sánchez "no puede ser de otro modo".

Sin embargo, no pedirán la opinión de sus militantes y simpatizantes sobre el acuerdo de Gobierno al entender que en ese caso no es obligatorio, en línea con su posición de distanciarse de ese pacto del que, como han sostenido en varias ocasiones cargos del partido, no formaban parte de esa negociación y acogieron con frialdad. Además, durante las últimas semanas optaron por demandar un trato diferenciado al PSOE con vistas a la investidura, al que plantearon al igual que Sumar sus propios requisitos.

La formación morada hizo un referéndum a sus bases en 2019, entonces tanto por el sentido del voto en la investidura si implicaba una coalición así como de su participación dentro del Ejecutivo de coalición.

Y es que los documentos orgánicos del partido contemplan la opción de desplegar consultas a sus inscritos sobre materias de relevancia política, como puede ser también acuerdos electorales, aparte de las ya habituales primariasm y la a última se celebró de forma exprés para que las bases avalaran a la dirección morada a negociar un acuerdo con Sumar para el 23J coalición electoral pese a criticar el "veto" a Montero.

LOS MINISTROS DE PODEMOS LOS ELIGE PODEMOS Y LA OPCIÓN ES MONTERO

Luego, Serra ha recalcado respecto de si conocen las conversaciones entre Sumar y PSOE sobre el futuro organigrama del Ejecutivo, ha señalado que tienen "la misma información" que con relación con el acuerdo programático, pero que esperan estar presente en el futuro Ejecutivo de coalición.

La dirigente de Podemos ha ahondado que en este aspecto consideran fundamental que la ministra de Igualdad, Irene Montero, siga en el cargo y que las personas que ostenten carteras las tiene que elegir Podemos.

"Yo creo que es una condición de democracia básica cuando se realiza un acuerdo de coalición y cuando se incorporan actores o a partidos políticos a ese acuerdo", ha zanjado.

A su vez y cuestionado por la afirmación de Sumar de que el dirigente morado, Nacho Álvarez, es una figura "imprescindible" y que les dio datos sobre cómo iban las conversaciones con el PSOE, Serra ha remarcado que efectivamente forma parte del partido y es secretario de Estado de la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, pero ha vuelto a enfatizar enfatizado que Podemos no ha formado parte de esta negociación.

Paralelamente, el dirigente de Podemos y exportavoz parlamentario, Pablo Echenique, ha escrito en la red social 'X' que "la única pregunta aún sin contestar sobre el futuro gobierno es si Podemos va a formar parte de él o si lo van a vetar", lo que a su juicio llevaría al PSOE a "tener el control total del ejecutivo". "Dicho de otra forma: si va a ser un gobierno de coalición o un gobierno de Sánchez", ha concretado.

Mientras, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha vuelto a replicar que todos los partidos de la coalición estaban informados sobre el acuerdo. Y en el seno de la coalición, fuentes del espacio remarcaban su confianza en que ningún partido ponga reparo a las medidas del pacto, dado que también los morados saben que incluyen muchas medidas positivas.

Respecto a la cuestión de si Sumar hará consulta a sus bases, ha recalcado que Sumar no tiene estructura de formación política pero sí que existe deliberación interna en su seno sobre el pacto, para apuntar también que los partidos que forman parte de la confluencia harán sus procesos de refrendo interno, con multitud de modalidades.

IU YA TIENE FECHA: CONSULTA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE

Por ejemplo, la dirección de IU llevará a su Coordinadora Federal, su máximo órgano ejecutivo, una propuesta de consulta a sus bases entre el 3 y el 5 de noviembre para refrendar el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar, ratificar el apoyo a la investidura y apoyar la posible participación de la formación en el eventual Gobierno de coalición.

Así lo ha explicado en rueda de prensa telemática la portavoz federal del partido, Sira Rego, quien ha detallado que será el día 2 de noviembre cuando se reunirá la Coordinadora Federal, que deberá en caso de acuerdo convocar este proceso consultivo a sus afiliados y simpatizantes.

Fuentes de esta formación remarcaron que os estatutos mandatan a esa consulta cuando la formación participa directamente del Ejecutivo, por lo que se opta por una fórmula que preguntará tanto por la investidura como el autorizar a que pueda haber en el Gobienro integrantes de IU.

Mientras, los 'comunes' harán una consulta interna a toda su organización sobre el acuerdo, cuyo contenido respaldan sus dirigentes, y que este proceso tiene que convocar previsiblemente durante esta semana a sus órganos directivos para acordarlo.

COMPROMÍS Y MÁS MADRID

A su vez, Compromís recalcan que primero la ejecutiva de la coalición valenciana se pronunciará sobre el acuerdo y después será sometido a los máximos órganos de la militancia de cada partido. Así, en el caso de Més-Compromís le corresponde a su Consell Nacional, en Iniciativa es la Mesa Nacional y Els Verds, su Mesa de País.

Del lado de Más Madrid, la formación madrileña detalla que estatutariamente no está contemplado realizar una consulta a su militancia sobre este pacto y que basta con el aval de la dirección.

Por su parte, Més per Mallorca no hará ningún proceso para recabar la opinión de su militancia y desgrana que su dirección ya ha respaldado el acuerdo, según explican desde el partido.