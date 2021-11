La Policía de Portugal ordena la detención de varios militares por tráfico de drogas y diamantes

MADRID 8 (EUROPA PRESS)

La Policía Judicial de Portugal ha lanzado este lunes al menos cien ordenes de busca y captura contra una decena de militares y otros agentes de las fuerzas públicas del país por su supuesta implicación en una megacaso de tráfico de drogas, oro y diamantes, aprovechando su participación en las misiones de Naciones Unidas.

Las autoridades portuguesas han llevado a cabo registros en varias ciudades del país, entre ellas Lisboa, Oporto, Bragança y Vila Real, siendo el cuartel militar de Comando, situado en la freguesía de Carregueira, en el centro del país, uno de los principales objetivos de la investigación, según cuenta el periódico 'Público'.

Los sospechosos son militares tanto en activo como retirados, agentes de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y de la Policía de Seguridad Pública (PSP), sospechosos no solo de tráfico de drogas y piedras preciosas, sino también por blanqueo de dinero, de acuerdo con la investigación que data de 2020.

Según la investigación, aprovechando la participación de Portugal en misiones militares de Naciones Unidas, particularmente en República Centroafricana (RCA), los sospechosos transportaron drogas, oro y diamantes desde ese país a Europa a través de aviones militares.

En el caso de los diamantes, una vez en suelo portugués eran transportados por tierra hasta Amberes y Bruselas, donde son vendidos a precios millonarios. El dinero obtenido posteriormente era invertido en bitcoins, una moneda virtual sin el control de las autoridades financieras, o bien recurrían a testaferros que a cambio recibían el 50 por ciento del valor depositado en sus cuentas.

Tras conocerse la noticia, el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, ha señalado que si bien se trata de un suceso que no tendría que haber sucedido, también ha querido poner en valor el papel "unánimemente reconocido" que los militares portugueses desempeñan en el extranjero.

"Ya fuera como ministro de Defensa, o ahora como ministro de Asuntos Exteriores, no he escuchado a ninguno de mis interlocutores internacionales que hable sobre las fuerzas portuguesas desplegadas en misiones de paz internacional si no es para pedir que continuemos reforzando nuestra presencia", ha dicho.

"La imagen internacional de Portugal se beneficia mucho del hecho de ser, como nos gusta decir, un contribuyente de la seguridad internacional, particularmente en misiones de paz de Naciones Unidas, pero también de la OTAN y la Unión Europea", ha expresado el ministro Silva.

De acuerdo con los datos que facilita Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, hay 25 soldados portugueses desplegados en RCA como parte del programa de entrenamiento de la Unión Europea, así como otros 180 militares dentro de la MINUSCA, la misión de paz de Naciones Unidas en este país africano, que desde 2013 se halla sumido en el caos y la violencia, dejando ya al menos 4,7 millones de desplazados.