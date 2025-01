(AMP.) El PP apoyará el nuevo decreto ómnibus del Gobierno pactado con Junts, que incluye el palacete en París del PNV

Feijóo carga contra el Gobierno tras el nuevo decreto: "Quisieron engañar a todos los españoles y les ha salido mal"

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha anunciado este miércoles que votará en el Congreso a favor del nuevo decreto social del Gobierno acordado con Junts, que incluye la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al transporte y las ayudas a los afectados por la dana, pero también el palacete de París para el PNV. Ese palacete fue una de las principales razones por las que los 'populares' rechazaron hace una semana el anterior decreto ómnibus.

"Votaremos Sí a esta rectificación, por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte. Que su incompetencia y debilidad no perjudique a quien no lo merece", ha confirmado el PP en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X'.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha hecho eco de este mensaje y ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez. "Quisieron engañar a todos los españoles y les ha salido mal", ha proclamado.

ANUNCIA SU VOTO EL MISMO DÍA QUE SE PUBLICA EN EL BOE

Hace justo una semana, los 'populares' votaron en el Pleno del Congreso en contra del anterior decreto ómnibus con 80 medidas y lo justificaron principalmente por la cesión al PNV del palacete de París, que actualmente alberga la sede del Instituto Cervantes, llegando a calificar a los nacionalistas vascos de partido "aprovechategui". El nuevo decreto vuelve a incluir ahora ese palacete de París, que fue incautado por la Gestapo y entregado a Franco.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el nuevo decreto acordado con Junts. Ese pacto se consiguió después de que el Gobierno haya aceptado tramitar la cuestión de confianza que pedía el partido de Carles Puigdemont, si bien el jefe del Ejecutivo ha indicado que "no ve necesidad" de someterse a ella.

A pesar de que en las últimas horas diferentes cargos del PP han señalado que tenían que estudiar "en profundidad" el decreto antes de desvelar el sentido de su voto, el PP ha despejado la incógnita este mismo miércoles. "Sí a subir las pensiones. Sí a ayudar a Valencia. Sí a descuentos en el transporte. No a la mentira. No al chantaje. No a este Gobierno", ha asegurado.

"LOS ESPAÑOLES NO SON CULPABLES DE FALTA DE INTEGRIDAD DEL GOBIERNO"

Según el PP, el nuevo decreto ómnibus "acredita que el Gobierno mintió nuevamente al decir que no se podían trocear medidas". "También demuestra que siguen al dictado del independentismo. Rectifican porque les obligan para seguir en el Gobierno (una vez más), no para servir a los españoles", ha señalado.

El PP considera que el objetivo del Gobierno de Sánchez "siempre ha sido decir que el PP no apoya a los pensionistas, los usuarios del transporte público o los afectados por la dana de Valencia". "Les salió mal. Porque ya nadie puede creerles", ha señalado el partido que encabeza Feijóo.

A su entender, el Gobierno no merece "la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno". Por eso, anuncia que votará a favor en el Pleno del Congreso que debate la convalidación del decreto en las próximas fechas.

"SEGUIREMOS DEFENDIENDO EL DESALOJO INMEDIATO DE OKUPAS"

El PP justifica ahora su voto a favor asegurando que "ya han caído medidas de las que pretendían colar". "Y seguiremos. Rechazaremos la subida del IVA en el plan fiscal, seguiremos defendiendo el desalojo inmediato de okupas y llegaremos hasta donde haga falta en contra de los negocios del PSOE con fondos públicos. Estas victorias también las vamos a lograr más pronto que tarde", asegura el PP en el mismo mensaje en 'X'.

Según los 'populares', España "tiene que dejar de ser el mal ejemplo de un Gobierno que se tiene que humillar a diario, que tiene que comprar voluntades con el dinero de todos y que necesita mentir y maniobrar porque carece sentido común, de servicio y de Estado". "Ni siquiera es capaz de presentar un Presupuesto. España necesita política que sirve", concluye.