El PP condena la "violencia" contra Vito Quiles y la sufrida por Begoña Gómez, "en el caso" de que la sufriera

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este jueves que condena "cualquier tipo de violencia y de acoso" y ha destacado que, en el caso del episodio protagonizado por Vito Quiles y la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "parece que quien recibe violencia" es él. "Pero en el caso de que fuera al revés, también, por supuesto", ha recalcado.

Así se ha pronunciado al preguntarle en los pasillos de Congreso si condena la actitud de Quiles con la esposa de Pedro Sánchez, quien anunció una denuncia contra el informador por una "agresión" en una cafetería, alegando que él no la dejaba salir del local, en lo que interpreta como un acto de "acoso".

Quiles colgó un vídeo en sus redes sociales en el que interpela a Gómez y la acusa de haber aprovechado su condición de esposa del presidente para hacer "chanchullos". En las imágenes, dos acompañantes de Gómez intentan impedir que la grabe y forcejean con Quiles, que se dirige a ellas como "charos", lo que supone un acto de "violencia machista", a juicio del Gobierno.

NORMAL QUE LE QUIERAN PREGUNTAR

Ester Muñoz ha comenzado diciendo que Gómez "tiene que dar muchas explicaciones" y que este mismo miércoles se conoció que podría haber tenido "información privilegiada" de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En este contexto, entiende que "haya periodistas que quieran hacerle preguntas" porque, a su juicio, la esposa de Sánchez "dejó de ser una persona privada el día que utilizó la Moncloa para sus negocios" y "está siendo investigada y está procesada por cuatro delitos".

"Más allá de eso, yo condeno cualquier tipo de violencia y de acoso, por supuesto, también al periodista, porque en las imágenes que hemos visto lo que parece es que quien recibe violencia es el periodista. Pero en el caso de que fuera al revés también, por supuesto", ha comentado.

Además, ha indicado que probablemente a raíz de la denuncia de Gómez, el caso sea judicializado y que habrá que ver "qué dice la Justicia". "Yo no voy a defender jamás la violencia en el acoso contra nadie", ha zanjado.

EL PSOE QUE PACTA CON BILDU NO PUEDE DAR LECCIONES

Por su parte, preguntado en una rueda de prensa tras el Pleno del Congreso, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado las acusaciones de Moncloa de que su partido ampara la violencia apoyando en ocasiones o incluso contratando en la campaña electoral aragonesa a Vito Quiles.

Así, el diputado considera un "insulto a la inteligencia" estas acusaciones de un Gobierno que está apoyado "en los herederos de una banda terrorista" a través de "un pacto desconocido y encapuchado", en alusión a Bildu. "Sobre legitimar la violencia no nos pueden dar lecciones. Más bien sí puede darlas porque es a lo que se dedica", ha dicho.

Tellado ha afirmado que desde el Partido Popular condenan "todo tipo de violencia" y que lo hacen "siempre", pero ha advertido de que no van a participar "en campañas de victimización de nada ni de nadie". "Nosotros lo único que podemos decir es que se esclarezcan los hechos", ha señalado.

A su juicio, en las imágenes del incidente publicadas por el propio Vito Quiles en sus redes sociales "se intuye que el agredido" es él y que no conoce otras imágenes que "dibujen una escena distinta". "Las imágenes que todos los españoles han podido ver son unas en las que "una militante socialista que acompañaba a Begoña Gómez agredía, y hay que ver de qué forma, a un periodista", ha indicado, animando al PSOE a destituir a dicha acompañante, "responsable del Partido Socialista de Torrelodones".