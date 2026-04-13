El PP critica que Sánchez "desobedezca" a la UE en su relación con China mientras se pierde cumbres de aliados

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra - PARTIDO POPULAR - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha criticado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya "desobedecido" a la Comisión Europea respecto a su relación con China, al contratar a empresas estratégicas chinas, mientras no asiste a cumbres organizadas por aliados de la Unión Europea.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, Ezcurra ha señalado que desde su formación no se oponen al viaje de Sánchez a Pekín, dado que es "una competencia que le corresponde al Gobierno", pero sí ha afeado la decisión de reunirse con Xi Jinping en vez de "estar en la mesa con Estados Unidos y con los aliados europeos".

"Nos preocupa muchísimo que el Gobierno no acuda a las reuniones a las que le convoca el primer ministro del Reino Unido, y, sin embargo, no pierde una sola oportunidad de estar en aquellas a las que le invita el régimen chino", ha espetado Ezcurra respecto a las decisiones geopolíticas de La Moncloa.

TENER MÁS CLARO CUÁLES SON LOS "VERDADEROS ALIADOS"

Sobre ello, ha acusado al jefe del Ejecutivo de no tener del todo claro cuáles son los "verdaderos aliados" de España y ha cuestionado que reunirse con China sea conciliable con la proclama de Sánchez en favor de "la democracia y los derechos humanos".

"Si su defensa de la democracia y los derechos humanos fuera tan sincera como proclama. ¿No creen que el señor Sánchez tendría que tener mucho más claro quiénes son nuestros verdaderos aliados?", se ha preguntado.

Dicho esto, también ha dudado de que, así como otros mandatarios europeos han mantenido reuniones con China, ninguno de ellos "hayan desobedecido las instrucciones de la Comisión Europea" cuando pidió a que no contratasen empresas estratégicas chinas, como sí considera que ha hecho Sánchez.

Así lo ha señalado en referencia a lo ocurrido el año pasado con Huawei. Entonces, el Gobierno aseguró que los contratos con esa multinacional china para gestionar y almacenar escuchas telefónicas judiciales no afectan a la ciberseguridad nacional.

GUERRA EN IRÁN Y ESTRECHO DE ORMUZ

Al ser preguntada cómo valora el PP el anuncio que hizo este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear el Estrecho de Ormuz, Ezcurra ha dicho que el "objetivo prioritario" del PP es que "se mantenga el alto el fuego y que se consiga una paz duradera".

"Y queremos el fin de la guerra en la región y la apertura del estrecho cuanto antes. Es lo que todos deseamos, creo, y es una cuestión de sentido común", ha manifestado la vicesecretaria del Coordinación Sectorial del PP.

En cuanto a las advertencias de las instituciones internacionales acerca de que, independientemente de lo que pase próximamente, va a costar muchísimo que el mundo se recupere de este conflicto en Oriente Próximo, Ezcurra ha admitido que "probablemente sí" va a costar "muchísimo recuperarse de esta situación".

"Mantenemos la misma preocupación y por eso creemos que España debe comparecer en todos los foros donde se tomen las decisiones para mitigar las consecuencias de este conflicto", ha dicho, para añadir que Pedro Sánchez no debería dejar pasar "una sola oportunidad de comparecer y dar la visión de España" en aquellos fotos donde "se puede estar trazando un verdadero camino para la paz".