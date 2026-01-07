AMP.-El PP no compromete su apoyo a mandar tropas a Ucrania sin conocer "los acuerdos de paz y condiciones de la misión"

Archivo - El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 19 de abril de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha declinado este miércoles comprometer el apoyo de Partido Popular a mandar tropas españolas a Ucrania sin conocer "los acuerdos de paz" y "las condiciones de la misión". Eso sí, ha dicho que si el Gobierno les llama para hablar de este asunto, acudirán a esa reunión.

"Nosotros mientras no tengamos esa información, no nos vamos a pronunciar", ha afirmado Bravo después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciara este martes desde París --tras la reunión de la Coalición de Voluntarios-- que tratará con los grupos parlamentarios del Congreso un posible envío de tropas españolas a Ucrania cuando acabe la guerra.

En una rueda de prensa tras la reunión del primer comité de dirección de PP que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Bravo ha criticado que el presidente del Gobierno no haya dado cuenta antes al Congreso, "a diferencia de lo que pasa en otros muchos países". "Este Gobierno es de los 9 de los 27 que decide no dar explicaciones", ha criticado.

RECUERDA QUE PRIMERO DEBE HABER PAZ

Dicho esto, ha señalado que para poder pronunciarse sobre ese envío de tropas es necesario "en primer lugar que exista la paz" y que les digan "cuáles son los acuerdos de paz y cuáles son las condiciones de la misión".

"En ese caso es cuando el Partido Popular se podrá pronunciar. Pero es necesario tener algún elemento más, ¿no?", ha exclamado Bravo, que ha recordado que Sánchez "presume de una mayoría" parlamentaria y, por lo tanto, tendrá que buscar ese apoyo entre sus socios.

En este sentido, ha indicado que "lo importante no es si le va a apoyar al Partido Popular" porque su formación no es socio del Gobierno. "Nosotros estamos al revés, para librarles a ustedes del Partido Socialista. Los socios de Sánchez son otros, tendrán que preguntarle a ERC, al PNV, a Junts, a Bildu y a Sumar qué es lo que va a hacer", ha enfatizado.

Por lo tanto, Bravo ha evitado hablar de un apoyo del PP al envío de tropas pero ha señalado que su partido "siempre" ha estado con Ucrania. "No todos pueden decir lo mismo", ha recalcado.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA

Además, ha indicado que el PP lleva pidiendo "desde hace mucho tiempo" al Gobierno de Pedro Sánchez "información en materia de defensa" y saber "cuáles son las partidas que se van a incrementar", de "dónde va a salir el dinero" y "cuáles son los proyectos" y "los planes".

"Y en todo este tiempo el Gobierno en ningún caso ha encontrado momento para responder al Partido Popular", ha censurado, para insistir en que cuando dispongan de información será el momento en el que se puedan pronunciar.

Bravo ha señalado que el PP ha dejado claro "desde un primer momento" su posición con Ucrania y "es estar ahí apoyando a los ucranianos". "Yo creo que eso nadie lo discute y el Partido Popular siempre ha estado ahí", ha proclamado.

EL PP, DISPUESTO A REUNIRSE CON EL GOBIERNO SI LES LLAMA

Además, el dirigente del PP ha asegurado que su formación acudirá si el Gobierno le convoca a una reunión para hablar de este asunto. "Nosotros siempre hemos asistido a las reuniones que nos han convocado, siempre y cuando sea para hablar de lo que importa a los españoles", ha manifestado.

Así, ha recordado que estuvieron reunidos con el Gobierno tras la dana en Valencia, por los aranceles o por los fondos Next Generation. "Nosotros creo que en ese sentido no somos dudosos. Cuando se nos convoca, vamos, y además vamos con deberes hechos aportando propuestas para intentar mejorar las condiciones de los ciudadanos", ha declarado.

Fuentes de la dirección nacional del PP han insistido después en que no hay paz en Ucrania y, por lo tanto, han declinado especular con un apoyo del Grupo Popular a mandar tropas españolas. "Cuando lleguemos a eso, ya hablamos. Nadie podrá poner en duda el apoyo del PP a Zelenski", han apostillado.