El PP reprobará a cinco ministros en el Senado por su papel en la crisis de Ceuta

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una rueda de prensa, en el Senado, a 19 de agosto de 2026, en Madrid (España). Alicia García ha anunciado que el Partido Popular usará la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Alta para reprobar ha - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles que su formación usará la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Alta para reprobar hasta cinco ministros por su papel en la crisis migratoria de Ceuta: Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exterior), Margarita Robles (Defensa), Mónica García (Sanidad) y Ana Redondo (Igualdad).

"Si ellos no se van, lo dirá el PP por ellos", ha proclamado Alicia García en una rueda de prensa desde el Senado, donde ha adelantado que la reprobación de estos cinco ministros se votará en el primer Pleno de septiembre.

La portavoz 'popular' ha justificado la enésima reprobación de Marlaska en el Senado porque, a su juicio, ha sido el responsable "de dejar la frontera de Ceuta sin refuerzo pese a los avisos de lo que iba a ocurrir".

En el caso de Albares, el PP cree que los españoles "siguen sin saber cuál ha sido el papel de Marruecos", mientras que reprobarán a Robles por mostrar su intención inicial de acudir al Senado en agosto y luego rechazar asistir.

Por su parte, los 'populares' reprobarán a Mónica García "por el colapso de la sanidad que ella misma gestiona y por no reforzarlo cuando hacía falta".

En este contexto, García ha acusado a la ministra de tardar 17 días en acudir a la ciudad y de negar posteriormente que existiera un "colapso sanitario", pese a las denuncias realizadas por los propios profesionales sanitarios.

"A Ceuta le faltan medios, le faltan profesionales sanitarios y le falta un Gobierno", ha sentenciado la dirigente 'popular.

Respecto a Ana Redondo, el PP promoverá también su reprobación y reclamará su dimisión porque, según García, la ministra de Igualdad "no ha pisado Ceuta ni un solo día" durante la crisis. "Y eso que las agresiones sexuales se han multiplicado por ocho", ha reprochado.

En este sentido, García ha defendido que estas cinco reprobaciones suponen la respuesta del PP al "desplante" del Gobierno al Senado y a la negativa de los ministros a comparecer ante la Cámara Alta para dar explicaciones sobre la situación en Ceuta.

"TRES MINISTROS, TRES SILLAS VACÍAS"

La dirigente 'popular' ha cargado especialmente contra la decisión de Grande-Marlaska, Albares y Robles de no acudir a las comparecencias para las que habían sido convocados en el Senado y ha reiterado su acusación al Gobierno de organizar "un calendario paralelo" en el Congreso para evitar la mayoría del PP en la Cámara Alta.

"Tres ministros, tres sillas vacías", ha resumido la portavoz, que ha acusado a los tres miembros del Ejecutivo de encontrarse en "rebeldía democrática" y de no dar la cara "por Ceuta, por los españoles y por España".

Asimismo, la 'popular' ha recordado que no se trata de "una invitación" ni de "una cortesía", sino de una obligación parlamentaria. "El Gobierno no puede elegir literalmente qué Cámara le controla, cuándo comparece, ni en qué condiciones lo hace", ha sentenciado.

CEUTA, "CUATRO CRISIS"

En este marco, la portavoz del PP ha elevado el tono contra la gestión del Gobierno con la situación en Ceuta, asegurando que la ciudad autónoma afronta simultáneamente una crisis "migratoria, de salud pública, de orden público y de seguridad".

García ha descrito lo ocurrido como una "ocupación premeditada" del territorio español y ha criticado que el Gobierno, pese a los avisos recibidos y a las advertencias del presidente de Ceuta, Juan Vivas, no adoptara las medidas necesarias para reforzar la frontera.

"Ceuta es España, Ceuta es la frontera de España, la frontera sur de España y la frontera sur de Europa", ha defendido, antes de advertir de que "una frontera que no se defiende no es una frontera, es una puerta abierta de par en par".

OFENSIVA JUDICIAL

Más allá de las reprobaciones, la portavoz del PP ha reiterado que su grupo estudia emprender acciones legales para exigir responsabilidades por la gestión del Gobierno durante la crisis de Ceuta y por la negativa de varios ministros a comparecer ante el Senado.

"Todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para dirimir responsabilidades por lo ocurrido en Ceuta y por la dejación de funciones del Gobierno", ha señalado, precisando que las medidas concretas se anunciarán "cuando sea oportuno".

Asimismo, la portavoz 'popular' tampoco ha descartado una comisión de investigación específica sobre lo ocurrido en Ceuta, aunque ha indicado que, por el momento, esta posibilidad no está sobre la mesa.