La preocupación por la inmigración se dispara en plena regularización y se coloca como segundo problema

Archivo - Varias personas hacen cola para entrar en la Embajada y Consulado de Marruecos. - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La preocupación por la inmigración se ha incrementado 4,5 puntos en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de julio, realizado coincidiendo con el proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Gobierno. Este asunto es citado en el 23,4% de los cuestionarios y escala del tercer al segundo puesto de la tabla de problemas del país.

Esta encuesta se realizó entre el 1 y el 6 de julio, es decir, el trabajo de campo arrancó justo un día después de que concluyera el plazo dado para que los inmigrantes que cumplieran los requisitos presentaran la documentación para pedir su regularización.

En esas fechas también continuaba la polémica surgida en torno a la llamada 'Ley de nietos', que es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite a hijos y nietos de exiliados españoles obtener la nacionalidad como medida de reparación histórica.

La lista de problemas nacionales la lidera, un mes más, la vivienda, con un 43% de menciones, 1,5 puntos más que en junio, seguida de la inmigración (24,3%) y los problemas políticos, cuyas menciones suben cuatro décimas, hasta el 18,7%, y pasan de la quinta a la tercera plaza.

LA CORRUPCIÓN SE MANTIENE EN EL CUARTO PUESTO

Aunque baja 0,6 puntos, en cuarto puesto repite la corrupción, con un 17,8%. La encuesta se comenzó a realizar pocos días después de que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, fuera condenado a 24 años de prisión por el 'caso mascarillas' y coincidiendo con la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por el 'caso Leire Díez'.

A pocas décimas, aparece la crisis económica (17,3%), que baja del segundo lugar de la tabla al quinto, seguida de los problemas relacionados con la calidad del empleo (15%), el Gobierno y los partidos políticos (11,9%), el paro (11,1%) y los extremismos (11%), que se incrementa casi cuatro puntos respecto al mes anterior.

LA VIVIENDA TAMBIÉN ENCABEZA LOS PROBLEMAS PERSONALES

El 'top ten' lo cierran el mal comportamiento de los políticos, citado por el 10,8% de los interrogados, a poca distancia de la sanidad, que aparece como undécimo problema, con el 10,4% de las alusiones.

Según el organismo que dirige el sociólogo José Félix Tezanos, en julio la lista de asuntos que más preocupa personalmente a los ciudadanos la encabeza también la vivienda (26,9%), a la que siguen la crisis económica (26,1%) y la sanidad (20%).

Cuando se pregunta por la coyuntura económica de España, el 55% la tacha de mala o muy mala frente al 38,3% que la ve bien o muy bien, mientras que el 68,4% de los encuestados dice estar satisfecho con su economía personal frente al 22,8% que admite dificultades.