La presidenta de PSOE fue informada por Leire Díez de gestiones y dijo que Cerdán lo sabía: "Se lo habías contado"

Archivo - La exconcejal socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exmilitante socialista Leire Díez mantenía informada a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, de acciones para "reconducir" lo que consideraba ataques al presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez. "Se lo habías contado a Santos el otro día", le dijo la dirigente y diputada, en alusión al exsecretario de Organización Santos Cerdán, a quien el juez sitúa como el presunto cabecilla de una red que buscaría desestabilizar causas judiciales.

En un informe que forma parte del sumario del 'caso Leire Díez' y al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla una conversación de Díez con Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024.

"Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar 'ayuda cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo habías contado a Santos el otro día'", relatan los agentes.

La conversación tuvo lugar el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó su 'Carta a la ciudadanía' y se dio un plazo para reflexionar sobre su futuro político. Dos días después tuvo lugar una reunión en la sede del PSOE que, para el juez de la Audiencia Nacional instructor de la causa, Santiago Pedraz, fue el "punto de inflexión" de la presunta trama investigada.

"Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", transmitió Díez el día 25 al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, también investigado.

NARBONA DIJO QUE CONOCÍA A DÍEZ

Tras la publicación de los primeros audios que revelaban reuniones de Leire Díez para conseguir información comprometedora de jueces, fiscales y agentes de la UCO, en mayo de 2025, Narbona admitió que la conoció "hace mucho tiempo en Santander", donde la exmilitante se encargaba de la comunicación del partido.

Además, dijo estar "muy disgustada" por los encuentros que había mantenido en nombre del partido con la intención de perjudicar al teniente coronel de la UCO Antonio Balas y a otros funcionarios públicos.

Meses después, cuando Díez fue detenida por la Guardia Civil en diciembre del mismo año --en una operación en la que también fueron arrestados el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso--, Narbona trató de desvincularse de ella señalando que ya no tenía nada que ver con los socialistas.

"Ahora mismo Leire Díez no tiene nada que ver con nosotros, eso es así", indicó en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso y, a renglón seguido, negó sentir miedo por que pudiera aportar información comprometedora para el PSOE. "Yo desde luego no", aseguró.

"¿TE LA PAGO CON DESCUENTO?"

Los agentes de la UCO también recogen en su informe que, el 26 de enero de 2025, Vicente Fernández envió un correo electrónico a Díez en el que le comentaba que había recibido una "multa" por un estacionamiento de la exmilitante.

"Creo que es de cuando fuiste a reunirte con la directora general de la GC. ¿Te la pago con descuento?", le preguntó Fernández a Díez, según el correo que consta en el sumario.

Según los investigadores, la sanción fue impuesta el 20 de diciembre de 2024 sobre las 12.55 horas, se impuso por "estacionamiento irregular en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil" y fue un día en el que se habría reunido Díez con la directora de la Benemérita, Mercedes González.

La UCO señala en su informe que la exmilitante socialista mantuvo "al menos tres reuniones" con la jefa del Instituto Armado para que actuara contra los propios agentes investigadores.

"Se ha apreciado cómo Leire pone en marcha una serie de actuaciones, en las que, mediando entrevistas personales con la directora general de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO", indican.

En esta causa, la Audiencia Nacional investiga si hubo una red supuestamente liderada por Cerdán y coordinada por Díez para desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno. "Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo", escribió Díez a Fernández el 15 de febrero de 2025, según un mensaje analizado por la UCO. "Me alegro que así lo piense. Otras se esconden, tú das la cara", respondió él.