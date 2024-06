(AMP.) El PSOE acusa al PP de rendirse a Vox y este reprocha que se entregue a Puigdemont, prófugo y vinculado a Putin

Vox y Sumar recriminan al PSOE y PP que pacten juntos en Europa y Podemos carga contra el "partido judicial reaccionario"



MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y candidata del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, ha alertado de que los valores europeos están en juego y la extrema derecha los desafía mientras el PP guarda silencio. Por su parte, la cabeza de lista 'popular', Dolors Montserrat, le ha replicado que los socialistas hablen de valores europeos y alerten del peligro "ultra" cuando han entregado la gobernabilidad y la igualdad al líder de Junts, Carles Puigdemont, "prófugo" de la Justicia y "vinculado" al presidente ruso, Vladimir Putin.

Las candidatas de PP y PSOE han intercambiado reproches en el debate electoral que organiza Prisa, en el que además, la candidata de Sumar, Estrella Galán y el de Vox, Jorge Buxadé, han recriminado a los dos principales partidos que, a pesar de sus supuestas desavenencias, pacten juntos en las instituciones europeas.

De su lado, la 'número uno' en la lista de Podemos, Irene Montero, ha cargado contra el "partido judicial reaccionario" en referencia a los jueces y el cabeza de lista de Ciudadanos, Jordi Cañas, ha afeado al resto que centren el debate en temas nacionales y no en asuntos europeos.

En un primer bloque del debate, dedicado a los valores europeos, Teresa Ribera ha advertido que en las elecciones del próximo domingo está en juego "el alma de Europa" y los valores comunitarios que el programa de la extrema derecha "desafía" mientras la derecha tradicional "guarda silencio".

Además, ha subrayado que ambas formaciones, las familias políticas de PP y Vox a nivel europeo, "van a sumar" en las instituciones continentales si tienen los números suficientes para hacerlo y eso conllevará "más muros, más polarización y más recortes".

A continuación, Montserrat le ha echado en cara que entregue "la gobernabilidad y la igualdad" del país a Puigdemont. "No hay nada más extremo y antidemocrático que entregar la igualdad de todos los españoles a un prófugo de la Justicia con vínculos con Putin", ha lanzado, al tiempo que ha erigido al PP como la opción para defender el Estado de derecho a lo que Ribera ha replicado que el PP "añora" al independentismo y ha vuelto a recordar que el PSC de Salvador Illa ganó las catalanas el 12M y ERC y Junts no sumaron mayoría.

"Y no me hable más de ultras, porque son ustedes quienes han pactado con el Le Pen español, así nombró el presidente Sánchez a Junts", ha espetado a continuación. Asimismo ha defendido que el PPE ha conseguido en esta legislatura que se prohíban las amnistías y los indultos por delitos de corrupción al tiempo que ha acusado al PSOE de permitir "que los delincuentes redacten el Código Penal y una infame Ley de Amnistía" en España.

SUMAR DICE QUE EL PSOE NO ES EL MISMO EN EUROPA Y EN ESPAÑA

Estrella Galán ha cargado contra Vox, al que ha acusado de impulsar un modelo de "odio" a los inmigrantes, al colectivo LGTBI y a las mujeres y también a la justicia social porque, a su juicio, "odian pagar impuestos".

Pero también ha señalado que en Europa existe una "gran coalición" entre PP y PSOE y considera que este último "no es el mismo" que gobierna en España en coalición con Sumar. "Van de la mano, votan, reglas fiscales que nos llevan a la recesión y además votan un pacto de migraciones que es terriblemente vergonzoso en materia de derechos humanos", ha espetado directamente a Ribera.

Además, ha echado en cara al PP que "no condene el genocidio" que a su juicio está perpetrando Israel con los bombardeos en Gaza y también le reprocha que pacte con Vox, a pesar de que su líder, Santiago Abascal acudiese a Israel para reunirse con el primer ministro, Benjamin Netanhayu.

VOX CONTRA EL PACTO VERDE Y LA INMIGRACIÓN

Buxadé ha empezado su intervención lamentando que se les catalogue como partido de "odio" cuando lo que le mueve, según ha expresado es "el amor a España". El candidato de Vox también ha señalado que PP y Vox han votado "lo mismo 9 de cada 10 veces" y esas decisiones han afectado negativamente a los españoles, según ha apuntado.

En concreto se ha centrado en el Pacto Verde --que considera un "ataque" al campo, al sector del transporte y a la industria española-- y en el acuerdo migratorio, que a su juicio favorece la llegada de personas en situación irregular.

Además, acusa a los dos grandes partidos de estar al servicio de líderes extranjeros, el PP de la actual presidenta de la Comisión Europea y candidata a revalidar el puesto, Ursula Von der Leyen, que estuvo este fin de semana en un acto con Alberto Núñez Feijóo en Galicia y en el caso del PSOE, "al rey de Marruecos", Mohamed VI, mientras Vox, según sostiene, es el único que defiende a los españoles.

PODEMOS

De su lado, Irene Montero, ha instado a poner fin al "genocidio" en Palestina, que está rompiendo todos los consensos europeos, según señala, especialmente los de la fundación de la Unión, "la paz y el antifascismo", según ha señalado.

Además, considera que el principal problema democrático que tiene Europa en este momento es que se ha convertido "en una sucursal de guerra de Estados Unidos" y ha acusado a todos los partidos --"desde la socialdemocracia a la extrema derecha"-- de participar en lo que llama un "consenso belicista".

Montero, además, ha recibido críticas de PP y Vox por promover la ley del 'solo sí es sí' que, según le espetaron, redujo las penas y sacó de prisión a más de un millar de violadores y condenados por delitos sexuales.

La exministra de Igualdad se ha defendido atacando a los jueces, al señalar que no quiere que "el partido judicial reaccionario de España se crea que manda más que el movimiento feminista y que el Congreso de los Diputados". Además ha acusado a los partidos de la derecha de defender que manden más quienes no se presentan a las elecciones y Buxadé le ha pedido que no eche la culpa a los jueces de la "nefasta" ley que impulsó.

CIUDADANOS

Por último Jordi Cañas, ha lamentado que el debate no se centre en temas meramente europeos sino que sea una continuación del debate nacional. No obstante, ha dejado claro que a su juicio, los valores y principios europeos "si algo no son, es amnistiar por 7 votos a un golpista" en referencia a Puigdemont y al acuerdo para investir presidente a Pedro Sánchez.

Además, ha cargado contra Vox y le ha afeado sus críticas a la Política Agraria Común (PAC) a pesar de que el comisario de Agricultura de la UE, pertenece a su misma familia política. Además ha señalado que "libertad sin seguridad es una farsa" y la primera no se puede garantizar sin la segunda y ha pedido llevar a cabo un debate con propuestas "para adultos".