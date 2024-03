(AMP.) El PSOE asegura que la legislatura será larga "independientemente" de los resultados electorales en Cataluña

La portavoz afirma que seguirán legislando y esta semana pretenden llevar al Congreso la ley para abolir la prostitución



MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha afirmado este lunes que la legislatura continuará "independientemente" de cual sea el resultado en las distintas elecciones que se sucederán en los próximos meses: las autonómicas en País Vasco y Cataluña y las europeas. Así ha indicado que seguirán negociando con los distintos grupos y llevando iniciativas legislativas al Congreso de los Diputados. "La legislatura será larga", aseguró.

En este sentido, ha avanzado que los socialistas llevarán esta misma semana a la Cámara Baja una proposición para abolir la prostitución y esperan sacarla adelante, también con el apoyo del PP, según ha indicado Peña en una comparecencia en Ferraz después de la reunión semanal de la Comisión Ejecutiva Federal.

Sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que Carles Puigdemont sea el candidato de Junts en las elecciones catalanas y se ha limitado a elogiar al candidato socialista, Salvador Illa, que esperan que logre un "magnífico" resultado en línea con el obtenido en las municipales del 28M y en las generales del 23J en Cataluña.

"Vamos a continuar hablando con todos los grupos como hemos hecho hasta ahora, hemos demostrado que somos el único partido con vocación de Gobierno capaz de tender la mano, capaz de sentarnos a dialogar, a conversar, acordar y así lo seguiremos haciendo independientemente de los resultados en las vascas en las catalanas y en las europeas", ha trasladado.

En esta misma línea ha señalado que cuentan con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados, que son "expansivos" y que incorporan todas las medidas que necesitan para seguir poniendo en marcha los fondos europeos.

Además, subraya que el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, uno de los departamentos que hace más uso de los PGE ya ha anunciado que va a tener "margen suficiente para cumplir sus compromisos".

NO NEGOCIAN UN REFERÉNDUM

Por otro lado, al ser interrogada sobre la reunión que ha mantenido este sábado PSOE y Junts en Suiza y si ambas formaciones están negociando la celebración de un referéndum, Peña ha afirmado que no existe "ninguna negociación sobre ningún referéndum".

"Saben que el Partido Socialista nunca aceptará un referéndum ilegal, que lo único que haría es dividir a la sociedad catalana. No está en nuestra agenda, no está en nuestra planificación, pero evidentemente no podemos hacer que otros partidos políticos renuncien a sus máximas", ha añadido.

IRRELEVANCIA DEL PP

Consideran, sin embargo, que la prioridad de la sociedad catalana es tener unos servicios públicos de calidad, en sanidad, educación y transportes público fundamentalmente y Salvador Illa se va a volcar en esas cosas "que afectan a la mayoría en su día a día".

Finalmente, ha indicado que las próximas elecciones en Euskadi y Cataluña van a poner de manifiesto la "irrelevancia" del PP en ambas comunidades. "No le sirves a los ciudadanos cuando tus posturas ultramontanas te llevan a la irrelevancia política", ha indicado.

Según ha señalado, la "incapacidad del PP para entender España" les ha llevado a encontrarse en porcentajes de voto "de un dígito" en estas dos comunidades autónomas y también en Navarra.