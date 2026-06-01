PSOE dice que no tiene "miedo a la Justicia" y aplaza tomar medidas hasta que se levante el secreto del caso Leire

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz - EVA ERCOLANESE

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este lunes que el partido no tiene "miedo a la Justicia" ante la causa que investiga una presunta trama para torpedear investigaciones contra el partido y el Gobierno financiadas desde Ferraz y dice que no tomarán medidas hasta que se levante el secreto de sumario y puedan conocer los detalles.

Además ha denunciado una "doble vara de medir" por parte de la Justicia y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por la celeridad en presentar informes en causas que les afectan mientras que otros que perjudican al PP todavía no se conocen, según ha indicado en una rueda de prensa en la sede del partido, tras la reunión de la Ejecutiva.

En la misma línea ha vuelto a quejarse de que un medio de comunicación adelantase la entrada de la UCO en la sede socialista de la semana pasada, en la que estuvieron más de 15 horas recavando información de este caso.

También carga contra la sentencia condenatoria al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y denuncia un "trato asimétrico" por las investigaciones a la mujer del presidente Begoña Gómez, a su hermano, David Sánchez y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que asegura, generan "serias dudas" y daña la confianza en las instituciones.

INFORMES "RAPIDÍSIMOS" CONTRA EL PSOE

Por el contrario, apunta, el informe de la UCO sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, todavía no se ha publicado y el exministro del PP, Cristóbal Montoro, aún no tiene fecha para comparecer a pesar de que lleva más de un año imputado.

También señala que la hermana del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tiene una situación similar a la del hermano de Sánchez, pero en su caso "no pasa nada". "Informes de la UCO rapidísimos, para todo lo que sea socialista y en cambio, informes de la UCO que todavía estamos esperando. ¿Esto es casualidad o es causalidad?", ha lanzado.

En ese sentido dice que comparte las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, que el pasado jueves denunció un intento de derrumbar al Gobierno con métodos "nada democráticos" y considera que la mayoría de los simpatizantes socialistas piensa lo mismo.

LA CAUSA TODAVÍA ES SECRETA

El juez sitúa al exsecretario de Organización Santos Cerdán como cabecilla de la presunta trama para "desestabilizar" investigaciones judiciales contra el PSOE --en la que también estaría implicada Leire Díez-- y piensa que se hicieron facturas falsas para pagar estos servicios.

Ante estas sospechas ordenó imputar a la gerente del partido, Ana María Fuentes, pero la dirección del PSOE la sigue respaldando como reiteró este lunes Mínguez. "Me remito a las declaraciones que hizo el secretario general, que tenemos confianza en la gerente del partido, que ha llevado bien las finanzas", ha indicado.

Así ha insistido en que la causa "es secreta" y por tanto todavía no conocen los detalles de la investigación. "Cuando lo veamos y sepamos lo que hay es cuando nosotros actuaremos", ha apuntado, asegurando que lo harán "con contundencia".

NO HABRÁ ADELANTO PESE A LAS CRÍTICAS INTERNAS

Mínguez también ha sido interrogada sobre las críticas internas de dirigentes y exdirigentes del PSOE que han pedido elecciones tras las últimas revelaciones, como el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page y el expresidente Felipe González y más recientemente el expresidente andaluz Rafael Escuredo y el exministro Ramón Jáuregui, que reclaman un congreso extraordinario.

La portavoz asegura que el PSOE siempre "escucha a todos" aunque ha lamentado que algunos critican a Sánchez "los 365 días del año" y defienden que hay otras voces en el partido que apuestan por "aguantar y resistir". En todo caso ha defendido que el partido "va a seguir el calendario establecido" y llevará a cabo un Comité Federal a finales de este mes, en el que se dará cuenta de las medidas que se están implementando a nivel interno desde hace un año, cuando estalló el escándalo con la detención de Cerdán.

Así, ha defendido que los socialistas ya apartaron a dos secretarios de Organización, Cerdán y José Luis Ábalos; Pedro Sánchez pidió perdón por haber confiado en ellos y además se hicieron "cambios internos" para ganar en transparencia, "trazabilidad" y control interno.