El PSOE pide "tranquilidad" ante la entrada de la UCO en Ferraz y denuncia campaña de "linchamiento" de la derecha

Archivo - La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" y colaboración ante la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de la calle Ferraz este miércoles por la mañana.

"El Partido Socialista es distinto y lo hemos demostrado en muchas ocasiones" con relación al Partido Popular, ha señalado Mínguez en una entrevista de 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press.

"Aquí no existe destrucción de pruebas. Y, por tanto, toda la información que sea requerida, pues, será trasladada", ha precisado.

No obstante, la dirigente socialista ha lamentado una determinada "campaña de desprestigio y linchamiento" política y mediática contra los socialistas por parte de la derecha para hacer, según afirma, de un titular una gran noticia.

"Al final es lo que hace tiempo que se está buscando. Yo ya hice un tuit hace una semana en que dije que no pararán y es que no pararán. Pero también tengo que deciros que a los socialistas tampoco nos doblegarán", ha dicho.

Ha explicado que se ha enterado de la noticia a través de los medios en los pasillos del Congreso y que los diputados del PP que han llegado con el argumentario hecho: "Hay unos determinados políticos y concretamente el Partido Popular que está jugando con las cartas marcadas".

INFORMACIÓN REQUERIDA

Ha apuntado que "hace unos meses" también se requirió información a los socialistas, de la cual expresa que aportaron excels mensuales y las cuentas, de las que afirma que cuadraban.

"Aquí se está acusando a todo el mundo de corrupto cuando todavía no hay sentencia alguna", ha lamentado.

PRESUPUESTO Y LEGISLATURA

Preguntada por si vale la pena que la legislatura continúe, ha manifestado que "claro que vale la pena" y lo ha argumentado en que, con ella, el Gobierno ha tirado adelante 64 leyes.

Respecto a si habrá Presupuestos para este 2026, Mínguez ha expresado que es "muy difícil" poner de acuerdo a 10 partidos políticos, pero ha destacado que las cuentas (prorrogadas desde 2023)son un documento que está vivo y que ha permitido adaptar a las necesidades que han ido apareciendo.

"La legislatura continúa pese a que hay un ruido mediático muy sucio, que intenta tapar todo el otro, también es una evidencia", ha dicho en referencia a los casos de presunta corrupción del PP.