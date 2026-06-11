El PSOE pierde cinco puntos tras los casos Leire y Zapatero y su ventaja sobre el PP se reduce a 4,2 puntos

Estimación electorales en el barómetro del CIS de junio de 2026 - EPDATA

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de junio, el primero tras conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la reactivación del caso de la llamada 'fontanera socialista' Leire Díez, vuelve a situar al PSOE en cabeza, pero su estimación de voto se reduce al 31,3%, casi cinco puntos menos que el mes anterior, y su ventaja sobre el PP se recorta a 4,2 puntos, la más baja del último año.

La encuesta se basa en 4.200 entrevistas telefónicas realizadas en los primeros cuatro días de junio en 1.208 municipios de 50 provincias. En esas fechas ya se sabía que el presidente Zapatero había sido citado como imputado en el caso Plus Ultra, el juicio al exministro José Luis Ábalos había quedado visto para sentencia y se estaban conociendo detalles del sumario del caso Leire, en el que también está imputado el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán.

En ese contexto, el CIS concluye que el PSOE sigue siendo el partido con mayor respaldo electoral, con un 31,3%, un porcentaje similar al que obtuvo cuando perdió las elecciones de 2023. Pero supone un retroceso de casi cinco puntos respecto a su registro de mayo y su cota más baja desde marzo de 2024.

LA DISTANCIA MÁS CORTA DEL ÚLTIMO AÑO

Por contra, el PP sube algo más de dos puntos en un mes y ahora se anota un 27,1%, su mejor dato del último año, pero aún por debajo del 33% con el que ganó las elecciones de julio de 2023. Eso hace que la distancia entre los dos grandes partidos se estreche a 4,2 puntos, la ventaja socialista más baja desde junio del pasado año.

La tercera plaza sigue siendo para Vox, con una estimación de voto del 15,8%, cuatro décimas menos que en mayo, pero 3,5 puntos más que en las generales de 2023. Detrás aparece Sumar, socio minoritario del Gobierno, con un apoyo calculado en el 6,4%, poniendo fin a dos meses marcando su cota mínima.

Así las cosas, la oposición alcanza su mayor porcentaje del último año, con un respaldo del 42,9% para PP y Vox frente al 37,7% que suman los dos partidos del Gobierno de coalición.

De su lado, Podemos crece tres décimas hasta anotarse un 2,8%, mientras que el partido Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado 'Alvise' Pérez, que no logró escaño en las recientes elecciones de Andalucía, cae medio punto hasta el 1,9%.

En los partidos de ámbito territorial, Esquerra (ERC) cae al 1,9% pero sigue superando a Junts, con un 1%, mientras que Bildu se mantiene por delante del PNV, 1,2% frente al 0,6% de los nacionalistas, y el BNG registra un 1%.

EL PRESIDENTE PREFERIDO

Respecto a la valoración de líderes, el presidente Pedro Sánchez se mantiene en cabeza con una nota media de 4,21 puntos, su segunda peor nota del año, superando tanto a su vicepresidenta Yolanda Díaz, que baja a 4,05 puntos, como a Alberto Núñez Feijóo, que se queda en un 3,79. La tabla la cierra Santiago Abascal, líder de Vox, con una nota de 2,99 puntos.

Sánchez también es el político preferido para presidir el Gobierno, citado en el 25% de los cuestionarios frente al 13,4% que menciona a Alberto Núñez Feijóo y el 23,7% que no quiere ver en Moncloa a ninguno de los nombres de la política actual.

Eso sí, el líder del PSOE genera desconfianza en dos de cada tres ciudadanos, y sólo un 31,1% dice tener mucha o bastante confianza en el presidente del Gobierno. En todo caso, las cifras de Núñez Feijóo son peores, pues un 78,4% dice tener poca o ninguna confianza en el él, frente a un 20,3%.