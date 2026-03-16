El PSOE rechaza que Martínez subiera en CyL por su distancia con el Gobierno: "Si hubiera ido mal sería sanchista"

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, a su llegada a una rueda de prensa en la sede nacional del partido en Ferraz, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha negado que el candidato socialista a las elecciones en Castilla y León, Carlos Martínez, haya subido en votos y escaños por su distancia con el presidente Pedro Sánchez. "Si hubiera ido mal sería sanchista", ha señalado.

Martínez no apoyó a Sánchez en ninguno de los procesos orgánicos y mantiene posiciones distintas en asuntos sensibles como la financiación autonómica o con su propuesta de dejar gobernar a la lista más votada. Desde la dirección federal, sin embargo, tratan de restar importancia a ese debate y señalan que no ponen ni quitan candidatos.

Mínguez considera que como las elecciones han ido "bien" para los socialistas se trata de alejar a Martínez diciendo que no es sanchista, pero si los resultados hubieran sido malos, se diría lo contrario.

ALEGRÍA Y MONTERO, ELEGIDAS EN SUS TERRITORIOS

En una rueda de prensa desde la sede del partido en la calle Ferraz, tras la reunión de la Ejecutiva Federal que ha analizado el resultado electoral, defiende que el PSOE es una organización "seria" donde los liderazgos los elige la militancia y cada territorio. En el PP, señala, ponen y quitan a sus líderes "a dedo".

En la misma línea ha rechazado que la dirección federal imponga candidatos y asegura que escuchan a los territorios. En concreto, sobre la candidata en Aragón, exministra de Pedro Sánchez y exportavoz del Gobierno, Pilar Alegría y de la candidata a las próximas elecciones andaluzas y todavía vicepresidenta, María Jesús Montero, defiende que ganaron sus elecciones primarias. "Nosotros tenemos procesos internos", ha recalcado.

Además, sobre si considera conveniente que Montero deje su puesto en el Gobierno cuanto antes para centrarse en Andalucía, dice que dará ese paso "cuando ella crea conveniente".

DEFIENDE EL USO DEL 'NO A LA GUERRA'

Respecto a la influencia del debate nacional y del 'No a la guerra' en la campaña electoral, subraya que la oposición al conflicto en Oriente Próximo es una "convicción clara" del partido y justifica que Sánchez lo utilizase porque es un tema de actualidad del que hablan los ciudadanos, pero él no elige el contexto internacional y considera que el PP "frivoliza" al acusar al Gobierno de electoralismo.

"Ni que lo hubiéramos elegido nosotros ni que Pedro Sánchez haya levantado el teléfono para pedir que hubiera una guerra", ha ironizado ante las críticas del PP.

ALERTA DE "BLOQUEO" EN LAS CCAA

La portavoz socialista considera que las elecciones de Castilla y León han dejado patente la dependencia del PP a Vox y lamenta que los de Santiago Abascal tengan la llave de la gobernabilidad una vez que el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco ha dejado clara su negativa a negociar con el PSOE.

A su juicio, la conclusión que dejan los resultados del domingo es que "votar al PP es votar bloqueo" porque no pueden gobernar sin Vox pero tampoco con ellos, ha señalado Mínguez, que responsabiliza de esta parálisis al líder nacional Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido le ha reprochado que viniera a la política nacional con la promesa de frenar a Vox y se haya terminado convirtiendo, dice, "en el mejor jefe de campaña de (Santiago) Abascal".

NI PRESUPUESTOS NI INVESTIDURA

Mínguez ha señalado que el secretario general, Pedro Sánchez y el resto de la Ejecutiva, en la reunión que han mantenido este lunes, han trasladado su "preocupación" porque los resultados electorales están generando una situación de "bloqueo" en las distintas comunidades autónomas.

Tras las elecciones en Extremadura, Aragón y ahora Castilla y León, el PP "no tiene presupuestos ni tampoco investidura" y dependen de sus pactos "con la ultraderecha" para poder gobernar.

Esos acuerdos, recalca, "no son gratis" y llevan a Feijóo a "blanquear" a Vox y hacerle cada vez más dependientes de ellos "elección tras elección". "Les va a hacer pasar por donde quiera Abascal, el tiempo que él quiera y cuando él decida", ha añadido.

Lamenta además que en las negociaciones entre Feijóo y Abascal "no hablan de las comunidades autónomas" sino que ambos tienen un único objetivo. "El plan es Moncloa", dice, y acabar "por tierra mar y aire" con el Gobierno de coalición.