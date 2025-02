(AMP.) El PSOE solicita la comparecencia de Mazón, Salomé Pradas y Gan Pampols en la comisión sobre la dana en el Senado

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha solicitado la comparecencia en la comisión de investigación sobre la gestión de la dana en el Senado del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas o del actual vicepresidente y consejero para la recuperación de Valencia, el teniente Francisco Gan Pampols.

Así consta en la lista de comparecientes que los socialistas han presentado este martes, que también incluye a otros miembros del gabinete de Mazón, a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valencia, Pilar Bernabé; al secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi Espada; al jefe de la Unidad Militar de Emergencias, el teniente general Francisco Javier Marcos Izquierdo; así como a otros cargos estatales y valencianos de emergencias.

Junto a esos nombres se incluye el de la periodista que almorzó con el presidente de la Generalitat el día de la dana, Maribel Vilaplana; así como el del presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, con quien Mazón mantuvo una reunión previa a su almuerzo con Vilaplana.

Asimismo, se solicita a comparecer a los integrantes del Comité Asesor del Cecopi el 29 de octubre; al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo; a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones; a la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero; y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó Aledo.

El jefe de climatología de la AEMET en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez; y el presidente de la confederación hidrográfica del Jucar, Miguel Polo Cebellán, aparecen también reflejados en la lista, junto con otros 31 nombres más.

EL PP LLEVARÁ A SÁNCHEZ Y RIBERA

Las propuestas de comparecencias del PSOE se suman a las que ya realizó el PP este lunes, que como tiene mayoría absoluta en el Senado saldrán adelante con toda probabilidad. Los 'populares' optaron por citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a Carlos Mazón, a la exvicepresidenta tercera Teresa Ribera y a otros seis ministros.

También han llamado a la comisión de la dana de la Cámara Alta al 'expresident' valenciano Ximo Puig o a la portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó; aunque en ningún caso han propuesto citar a más miembros del gobierno valenciano, ni siquiera a las consejeras cesadas por Mazón tras la dana.

Eso sí, PSOE y PP han coincidido en la necesidad de citar como comparecientes a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, a la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón; al responsable de la AEMET en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez; o al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo.

"O ESTAMOS TODOS O DEJAREMOS DE ESTAR"

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha explicado en una rueda posterior a la Junta de Portavoces la línea de trabajo que espera llevar su grupo en la comisión de investigación, y ha reprochado al PP "hacer el ridículo más absoluto" tras citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Me parece sorprendente que soliciten la (comparecencia) del presidente del Gobierno, que todo el mundo sabe dónde estaba y no soliciten como primer punto que el señor Mazón aclare dónde estaba él. ¿Qué problema va a tener el presidente del Gobierno? El problema lo tiene el señor Mazón. Porque, cuando lleguemos a la pregunta, él, meses después, aún no la ha contestado. El presidente del Gobierno no va a tener ninguna pregunta sin contestar", ha esgrimido.

Al hilo, ha avisado que esta comisión "no será el tercer juguete roto" de los 'populares' en esta legislatura de la Cámara Alta, sino un "llamamiento a la cordura" para que el PP "vuelva a la senda de la seriedad, el rigor y la ética". También ha expresado que espera que la Mesa del Senado --con mayoría del PP-- acepte las comparecencias que faltan en su listado: "El que nada tiene que ocultar nada teme y, por tanto, a esta casa hay que venir, y deben venir los responsables".

Preguntado también por si espera negociar con el PP el plan de trabajo, Espadas ha aseverado que la mayoría absoluta de los 'populares' en el Senado se traduce en "soberbia absoluta" para "ignorar" y "ningunear" a cualquier propuesta de otro grupo, como y ocurrió en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', entre otros ejemplos.

"Hacen que nos planteemos para qué estamos en esa comisión de investigación. ¿Para escuchar al PP? ¿Para ver cómo vulnera derechos de los comparecientes y garantías constitucionales? (...) Respeten, al menos, las propuestas, tienen que ser compartidas las suyas, con su mayoría absoluta, y las de los grupos minoritarios en la Cámara o el grupo mayoritario en la oposición, que es el PSOE. Esta es la cuestión. O estamos todos, o dejaremos de estar", ha sentenciado.

PLAN DE TRABAJO Y DOCUMENTACIÓN

Con ello, la portavoz socialista de la comisión de investigación de la dana, Rocío Briones, ha detallado que solicitan, a su vez, "toda la documentación necesaria" para hacer una "búsqueda de la verdad", de la mano de un plan de trabajo que consiste en analizar la situación de partida de la emergencia, la preemergencia o gestión de la crisis, el propio día de la emergencia, y los meses posteriores a ella.

"Por qué redujeron el presupuesto en emergencias, por qué se abrazaron sin complejos a la ultraderecha y pusieron en manos del negacionismo y de Vox, una de las competencias más importantes para la ciudadanía, por qué no se convocó el CECOPI (...) y saber qué pasó el día 29, quién debía estar al frente, quién estuvo desaparecido, por qué no se tomaron las decisiones que podrían haber salvado vidas", ha declarado.

PP Y PSOE SE REPARTIERON LA MESA HACE SEMANAS

La primera sesión de esta comisión de investigación se produjo hace unas semanas y en ella se decidió los miembros de la Mesa, en la que el PP y PSOE lograron un acuerdo para el reparto de integrantes.

Esta comisión, integrada mayoritariamente por senadores de comunidades golpeadas por la dana, pretende analizar la gestión que hicieron las distintas administraciones y se ha marcado como objetivo añadido estudiar posibles actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas y la prevención de futuros temporales.

Fue registrada a iniciativa del PP, que quiere poner el foco en cómo gestionó el Gobierno de Pedro Sánchez el temporal que arrasó parte de la provincia de Valencia, donde provocó más de 220 muertos, y causó siete fallecidos en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía.

Por su parte, el PSOE y socios atribuyen la culpa a la Generalitat. De hecho, varios aliados de los socialistas anunciaron en noviembre que iban a impulsar otra comisión paralela en el Congreso para señalar a Mazón y que, de momento, está pendiente de ser calificada por la Mesa de la Cámara Baja.