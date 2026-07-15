AMP.- El PSOE sube 1,7 puntos, pese a la condena a Ábalos, y saca casi ocho puntos de ventaja al PP, que cae dos

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MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE sube 1,7 puntos en estimación de voto en el Barómetro de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de julio --el primero tras la condena al exministro José Luis Ábalos por el 'caso mascarillas'--, lo que le lleva a ampliar su ventaja sobre el PP a casi ocho puntos en un mes en el que el porcentaje de voto atribuido a los 'populares' desciende dos puntos.

El sondeo, publicado este miércoles por el organismo que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos, se basa en 4.020 entrevistas telefónicas realizadas en 1.240 municipios de 50 provincias, y tiene un margen de error de más/menos 1,6%.

Las encuestas se hicieron entre los días 1 y 6 de julio, cuando ya se conocía la pena de 24 meses de cárcel impuesta a Ábalos y coincidiendo con la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo de la Benemérita, Manuel Llamas, por el 'caso Leire'.

El barómetro vuelve a situar al PSOE en cabeza, con una estimación de voto del 33%, recuperando 1,7 puntos respecto a junio y marcando 1,3 puntos más que los que logró en las generales de 2023, cuando quedó como segunda fuerza, por detrás del PP.

Por contra, el PP cae 2,1 puntos en un mes y se anota un 25,1%, casi ocho puntos menos que el 33,05% de los sufragios con los que ganó aquellas elecciones. Eso hace que la distancia entre los dos grandes partidos, que en junio había marcado el mínimo del último año, se coloque ahora en 7,9 puntos, la segunda más baja desde julio de 2025.

VOX Y SUMAR MANTIENEN POSICIONES

En tercera posición repite Vox, con una estimación del 15,3%, cinco décimas menos que en el mes anterior, pero tres puntos por encima de su resultado de 2023.

Le sigue Sumar, que se había recuperado ligeramente en el barómetro de junio, pero ahora vuelve a bajar perdiendo tres décimas, hasta el 6,1%. Son 6,2 puntos menos que el 12,31% de los votos que la candidatura encabezada por la vicepresidenta Yolanda Díaz logró en las urnas hace tres años.

En este contexto, el porcentaje de la oposición llega al 40,1%, frente al 39,1% que se calcula para los dos partidos que ahora integran el Gobierno de coalición.

La 'novedad' de la encuesta de julio es que Se Acabó la Fiesta (SALF), del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, con su segunda mejor marca en las encuestas del CIS, supera por primera vez intención de voto en estos barómetros a Podemos, que pierde tres décimas. En concreto, SALF sube siete décimas, hasta el 2,6%, mientras que el partido de Ione Belarra cae hasta el 2,5%.

EL PNV, POR DELANTE DE BILDU

En los partidos de ámbito territorial, el PNV supera a Bildu por primera vez desde mayo del año pasado. El sondeo otorga a los nacionalistas vascos un apoyo del 1%, cuatro décimas más que en junio, mientras que Bildu cae cuatro décimas, hasta el 0,8%.

En Cataluña, ERC sube ocho décimas y se anota un 2,7%, mientras que Junts cae tres décimas, hasta el 0,7%. De su lado, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) se queda con un 0,9%, similar al del sondeo anterior.

Con todo, hay un 5,7% de las personas entrevistadas por el CIS que declara que se abstendría si las generales fueran ahora, un 14,1% que no sabría que papeleta coger, un 2,5% que dice que votaría en blanco y un 2,3% que prefiere reservarse el sentido del voto.

EL 70% DESCONFÍA DE SÁNCHEZ

Respecto a la valoración de líderes, el presidente Pedro Sánchez sigue encabezando la lista con una media de 4,25, mientras que en segunda posición repite Yolanda Díaz, con un 4. El tercero es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que llega a julio con un 3,64 y Santiago Abascal, de Vox, se queda con una calificación de 2,96.

Sánchez sigue siendo el político preferido para presidir el Gobierno, citado en el 26,7% de los cuestionarios, frente al 13,9% que apuesta por Feijóo. Eso sí, hay un 20,9% que no quiere a ninguno de los líderes de los dos grandes partidos en el Palacio de la Moncloa.

En este contexto, el 69% de las personas consultadas por el CIS dice tener poca o ninguna confianza en Sánchez, pero aún son más (79,8%) las que dicen lo mismo de Feijóo. En el otro extremo, hay un 29,6% que sí confía en el líder el PSOE, por un 18,4% que asegura tener confianza en el máximo responsable del PP.