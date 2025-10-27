Puigdemont: "No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Cataluña"

Asegura que "no hay confianza suficiente" en el PSOE
PERPIGNAN (FRANCIA), 27 (EUROPA PRESS)
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado que su partido sigue sin confiar en el Gobierno que encabeza el presidente Pedro Sánchez: "No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Cataluña".
Lo ha dicho en una comparecencia en Perpignan (Francia), después de reunir este lunes por la mañana la ejecutiva del partido, que ha decidido por unanimidad romper con el PSOE y someter la decisión a votación de la militancia este miércoles y jueves.
"Hemos constatado que no hay confianza suficiente (en el PSOE) y, de hecho, la desconfianza mutua es la misma. Quizá hay confianza personal, pero no a nivel político", y ha añadido que la confianza se debe acreditar, y no darse por sabida.
El también expresidente de la Generalitat ha dicho que desde Junts constatan que "no hay voluntad por parte del Partido Socialista para ejecutar los acuerdos políticos en tiempo y forma".
"DEBILIDAD" DEL PSOE
Ha asegurado que el PSOE ha actuado "ignorando su debilidad parlamentaria y no ha hecho caso de los avisos y señales" que Junts le ha enviado en los últimos 22 meses de trabajo y en las 19 reuniones que han celebrado en Suiza.
"A diferencia de otros, nosotros no estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Cataluña. Ni a este gobierno ni a cualquier otro que no ayude a Cataluña", ha afirmado.
También ha expresado textualmente que el proyecto de Junts no tiene por vocación la estabilidad española: "Si es bueno para Cataluña, hablemos. Si no, hasta luego".