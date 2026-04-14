AMP.- La regularización arranca este jueves de forma telemática y el día 20 de abril de manera presencial

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trámites para la regularización de personas migrantes en situación irregular arrancará este jueves 16 de abril de forma telemática y el día 20 de forma presencial, según ha adelantado la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Las citas para acudir presencialmente a las oficinas para realizar los trámites podrán solicitarse también a partir de este jueves.

El Consejo de Ministros aprobará este martes la regularización extraordinaria, está previsto su publicación este miércoles, 15 de abril, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tendrá un plazo de dos meses y medio que finalizará el 30 de junio.

Saiz, en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha lanzado un mensaje tranquilizador a las personas que podrán beneficiarse de este proceso y ha asegurado que habrá tiempo de tramitar todas las solicitudes "vengan las que vengan".

La titular de Migraciones ha explicado que será la Unidad de Tramitación de Extranjería dependiente del Ministerio la que resolverá todos los procedimientos. "Tenemos un procedimiento que está absolutamente dimensionado con equipos reforzados", ha garantizado Saiz al ser preguntada por la capacidad de los equipos para tramitar el volumen de solicitudes que se espera en las próximas semanas.

"A lo largo de todo el territorio del país, a través de las oficinas de Correos, de la Seguridad Social, con unos cauces específicos y reforzando plantillas para que se pueda dar respuesta a todas las solicitudes en tiempo y forma", ha indicado la ministra quien ha insistido en que será un proceso "eficaz". Ha reconocido, asimismo, el "trabajo ingente de los ministerios implicados, de la cantidad de personas y funcionarios que se van a dejar la piel para que este procedimiento esté a la altura de la grandísima noticia que hoy está en marcha".

Ha asegurado, asimismo, que en la página web del ministerio se colgará un manual con preguntas y respuestas y se informará de horarios de oficinas. Además, las personas interesadas podrán obtener información a través de las más de 200 entidades colaboradoras en materia de extranjería y "tendrán capilaridad para llegar a dar toda la información oficial". Ha advertido, asimismo, de los bulos y ha pedido que se recurra siempre a información contrastada.

"Hemos visto muchas personas interesadas en desinformar, en lanzar mensajes de miedo que lo que hacen es confundir a la población y hay bulos en las redes, por eso pido que la información sea siempre contrastadas", ha incidido la titular de Migraciones.

APÁTRIDAS

Respecto a las personas apátridas, como los saharuis, que no están incluidas en la regularización, Saiz ha precisado que éstas "no están en situación irregular" y ha defendido la necesidad de "no solapar procedimientos".

Saiz ha recordado que el proceso que ahora arranca está dirigido a personas en situación irregular que estuviesen ya en España antes del 1 de enero de 2026 y lleven ininterrumpidamente cinco meses en el país y ha asegurado que España "es uno de los pocos países que proteja los apátridas".

Respecto a la oposición del PP y del Junts a la regularización, ha centrado sus críticas en los populares a los que ha acusado de ser el Partido Popular "más desubicado de la historia". "Hace años dieron luz verde a esta iniciativa legislativa y estamos viendo como, en giro incomprensible, están cuestionando el procedimiento y han ido llevando al Congreso iniciativas para eliminar herramientas tan importantes como el arraigo".