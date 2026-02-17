El Rey defiende que "la mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla" y reivindica su vigencia

1060874.1.260.149.20260217141756 (I-D) La presidenta del Congreso, Francina Armengol; los Reyes Felipe VI y Letizia, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, durante el acto institucional ‘Nuestra constitución más longeva’ - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha defendido este martes la vigencia de la Constitución de 1978 a pesar de sus "imperfecciones" y ha recalcado que la mejor manera de conmemorar que es ya la más longeva de España es "cumplirla".

Así lo ha trasladado en el acto solemne en las Cortes para conmemorar este hito, al que han asistido además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el grueso de los miembros del Consejo de Ministros, los constituyentes que aún siguen vivos así como los expresidentes Felipe González y José María Aznar, entre otros.

"Vivimos tiempos dificiles e inciertos, que hacen aún más visibles las imperfecciones que tiene nuestro marco institucional y normativo", ha reconocido el monarca, rechazando que ello se deba a "una menor vigencia del ordenamiento constitucional".

Al contrario, ha añadido, "es precisamente el espíritu crítico, la legítima insatisfacción, el afán por seguir progresando, lo que nos acerca cada vez más a una realización plena de esos principios y valores".

En este sentido, ha apelado a no caer "nunca en la complacencia de ver la obra completa, ni tampoco en el derrotismo de pensar que el esfuerzo de generaciones de españoles ha sido en vano". "El camino recorrido por España ha sido brillante y el futuro no lo será menos, siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos", ha sostenido.

Celebrar la longevidad de la Constitución permite tomar conciencia, ha dicho el Rey, "de lo que le debemos", pero "esa conciencia no se limita a la letra de la Carta Magna, sino que se extiende a todo el acervo constitucional, las leyes y las instituciones".

"Nos obliga a su respeto, defensa, desarrollo y fortalecimiento", ha proseguido el monarca, que ha presidido el acto junto con la Reina Letizia, para afirmar con rotundidad que "la mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla".

Así las cosas, ha recalcado que "el mayor homenaje a la Constitución tiene lugar todos los días, a todas horas" porque "está en el esfuerzo, la entrega y el compromiso de los millones de ciudadanos anónimos de nuestro país con su futuro colectivo, con España".

UNA REFERENCIA QUE LEGAR A NUESTROS HIJOS

La Constitución de 1978, según el Rey, "es nuestra referencia y la que esperamos legar a nuestros hijos". "No podemos, no queremos, no sabríamos vivir siendo otra cosa que ciudadanos libres", ha defendido, invitando en su intervención a hacer el ejercicio de imaginarse cómo sería España ahora si no se hubiera aprobado. "No es tarea fácil", ha admitido.

"Más allá de los años que cumpla, de su longevidad, lo que hoy celebramos es su legitimidad de origen", ha subrayado Felipe VI, incidiendo en que la Carta Magna no es sino "la voluntad del pueblo español libremente expresada en las urnas". A su juicio, "esa credencial democrática, mucho mayor que la de cualquiera de sus predecesoras, es la clave de su duración".

Asimismo, ha puesto de relieve que la Constitución "no fue la voluntad de una parte de la sociedad contra otra", recordando "el espíritu de concordia que impulsó el proceso constituyente", algunos de cuyos protagonistas estaban este martes en el Congreso y han recibido un caluroso aplauso de todos los presentes, el único que se ha producido durante el discurso, además del final, con todos en pie.

Si la Carta Magna, ha dicho el Rey, es ya la más longeva es por las ideas que contiene, entre las que ha citado "la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, el pluralismo, unidad y la descentralización junto con la cohesión territorial" y que, ha añadido, "articulan nuestra convivencia democrática".

Por último, el Rey ha querido recordar en su discurso a "todos los que se dejaron la vida en el camino hacia la consolidación de nuestro régimen de libertades", mencionando al profesor Francisco Tomás y Valiente --a cuyo homenaje en el 30 aniversario de su asesinato por ETA asistió el viernes-- y el movimiento de protesta con las manos blancas que generó.

"Todas juntas, esas manos componían un inmenso 'no': un 'no' a la violencia; un 'no' al terror; un 'no', a la barbarie. Y ahí estaba, también, la expresión de nuestros valores constitucionales", ha valorado, lamentando que "aun así, 15 años más perduró ese terrorismo, su afán asesino y destructor".

Todavía persisten "otras amenazas terroristas", ha añadido, conta las que España sigue luchando y combatiendo sus causas, al igual que otros muchos países, "con la firmeza de nuestra democracia y los mecanismos que nos proporciona el Estado de derecho".