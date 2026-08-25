La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una comparecencia ante la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recalcado este martes en el Congreso que Ceuta y Melilla "son España e intocables" y ha advertido de que las vulneraciones a la soberanía nacional serán respondidas "con firmeza".

En su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso para abordar la crisis derivada de la entrada masiva a Ceuta de inmigrantes procedentes de Marruecos a finales de julio, la titular de la cartera de Defensa ha insistido en que "es esencial que nadie siempre la menor duda" sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, y ha repetido en varias ocasiones "para que no quede ninguna duda" que las ciudades autónomas "son España" e "intocables".

"No es que sean españolas, son españolísimas, y no vamos a permitir que sus valores de convivencia y tolerancia se pongan en peligro o discusión", ha señalado Robles. Así, ha advertido de que "cualquier agresión o intento de agresión" lo son contra "España entera", insistiendo en que la soberanía y la integridad territorial española "son intocables".

NO ACEPTA QUE NINGÚN MINISTRO MARROQUÍ CUESTIONE LA ESPAÑOLIDAD

Robles ha abundado en que la soberanía territorial y la seguridad de los ciudadanos españoles son responsabilidad del Estado y ha garantizado de que vulneraciones de las mismas serán respondidas "con firmeza", pero siempre con arreglo a la legalidad.

La ministra ha eludido en este punto mencionar a Marruecos, como sí hizo en declaraciones posteriores a la entrada masiva, cuando pidió a Rabat "no tocar" a Ceuta y Melilla, a diferencia del resto de miembros del Ejecutivo, que mantienen que el país vecino es un socio "fiable" y "leal".

Pero en su segundo turno de intervención, Robles ha aludido a las declaraciones del ministro marroquí de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, que ha insistido en las reivindicaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y ha advertido de que "no va a aceptar" que "se cuestione" o "se ponga en duda" la españolidad de las ciudades autónomas.

A renglón seguido, la ministra ha asegurado que "no le corresponde" hablar "del país vecino". "Sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho", ha agregado. Además, ha recordado que su teléfono móvil fue objeto de un ataque con el 'software' espía Pegasus que se ha atribuido a Marruecos, pero ha vuelto a pedir esperar a que los tribunales diluciden quién lo llevó a cabo y ha afirmado que "nunca" se ha sentido "chantajeada" por Rabat.

"Si saliera el contenido de mi teléfono, tampoco me importaría, pero dejemos que sea la autoridad judicial española o marroquí las que determinen si ha habido responsabilidades y de quién ", ha dicho.

UTILIZAR LA CRISIS CON FINALIDAD POLÍTICA

"No nos engañemos: hay muchas cuestiones que tardarán tiempo en saberse y otras que incluso no llegaremos a conocer", ha indicado la ministra sobre la crisis desatada tras la entrada masiva. A renglón seguido, ha aludido a "actores interesados que probablemente hayan favorecido esta crisis o estén utilizándola con una clara finalidad política de desestabilización de España y la UE".

Además, ha mencionado la "constatación de la proliferación de ataques y amenazas híbridas" que "hacen más necesario que nunca el refuerzo de una actuación conjunta de las sociedades democráticas en defensa de los valores y del respeto a la vida y dignidad de todos los seres humanos".

Robles ha pedido que la UE continúe teniendo un "papel esencial" en este ámbito, junto a las fuerzas policiales, los servicios de inteligencia y las autoridades judiciales con el objetivo "luchar contra la delincuencia organizada y contra las mafias que trafican con seres humanos". Además, ha defendido la ayuda económica y social a los países emisores de esta inmigración para atajar las circunstancias que les mueven.

HAY QUE TRABAJAR CON MARRUECOS

"Europa y Marruecos, como países que comparten frontera, deben continuar trabajando conjuntamente y sin regatear medios ni esfuerzos para tajar la inmigración irregular", se ha limitado a señalar la ministra, que ha incidido en que "lo sucedido el 30 de julio no puede volver a ocurrir".

Por otra parte, Robles ha querido disculparse con los ciudadanos ceutíes que hayan podido sentirse "abandonados" o "no lo suficientemente acompañados" en el marco de la crisis, y ha asegurado que si se sienten así es porque el Gobierno "ha llegado tarde" y "algo habrá hecho mal".

La ministra ha reconocido la "angustia" que han podido sentir y les ha trasladado su "empatía". "Quiero decirles que no están abandonados y no lo van a estar, que no se sientan así", ha rematado.