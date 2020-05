AMP.- Ruanda.- Al menos 65 muertos por las lluvias torrenciales en Ruanda

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos 65 personas han perdido la vida por las lluvias torrenciales caídas el miércoles en siete distritos de Ruanda, según un balance preliminar de víctimas difundido este jueves por el Ministerio de Emergencias del país africano, que ha confirmado también daños en numerosos inmuebles.

Las autoridades han identificado los distritos de Nyabihu, Gakenke, Muhanga, Musanze, Rulindo, Ngorero y Rubavu como los más afectados por el temporal. Más de 90 viviendas han quedado destruidas por las lluvias, responsables también de cortes de carreteras.

El Gobierno se ha comprometido a ayudar a las familias de las víctimas para la celebración de los funerales y a evacuar a quienes residan en zonas consideradas de riesgo. No obstante, ha recomendado a la población que extreme las precauciones durante la temporada de lluvias, informa el periódico ruandés 'The New Times'.

El alcalde de Gakeke, Deogratius Nzamwita, prevé que el balance de víctimas difundido por las autoridades aumente en las próximas horas. "Aún estamos buscando a gente", ha afirmado, según la agencia de noticias DPA.

Más de un centenar de personas han perdido la vida en Ruanda desde abril por las lluvias de las últimas semanas, en el marco de un temporal que también ha afectado a otras partes del este de África. Kenia ha registrado casi dos centenares de víctimas mortales en las últimas tres semanas.