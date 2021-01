Rusia se prepara para un día de protestas multitudinarias para exigir la liberación de Navalni

Las marchas comienzan en el este del país, donde al menos 174 personas ya han sido detenidas

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rusia acoge este sábado manifestaciones en más de 70 ciudades del país en las que miles de personas pedirán la liberación del líder opositor Alexei Navalni, arrestado el pasado fin de semana a su llegada al país tras meses de convalecencia en Alemania tras sobrevivir a un intento de asesinato del que ha acusado al Gobierno ruso.

Los mítines, anunciados en las redes sociales, no han recibido permisos y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha avisado al público que no participe en protestas no autorizadas debido a las regulaciones para controlar la pandemia.

Las marchas comenzarán aproximadamente a las 14.00 hora local de Moscú (las 12.00 en España) y la principal se desarrollará en el centro de la capital rusa cuyo alcalde, Sergei Sobyanin, ha avisado de que la policía "garantizará el orden necesario". De momento se han levantado barreras para cerrar la céntrica plaza Pushkin, donde se congregará la protesta de la oposición.

No obstante, las protestas ya han comenzado en el este del país, donde más de 15.000 personas han participado en las marchas celebradas en Siberia y Vladivostok, donde al menos 174 personas han sido detenidas por la Policía, según el grupo de seguimiento OVD-Info y el portal de VL.ru.

El Ministerio del Interior ruso ha avisado también que hará todo lo posible para garantizar el orden durante las posibles manifestaciones y para llevar ante la justicia a todo aquel que incite a unirse a esos actos. A su vez, las redes sociales están eliminando informaciones que incitan a menores a participar en las manifestaciones.

El regulador ruso de medios de comunicación, Roskomnadzor, informó que continúa trabajando con las plataformas de internet para impedir la participación de menores en las protestas.

Los activistas denuncian que las autoridades también han reprimido a los asociados y simpatizantes de Navalni, y detenido a varios de sus ayudantes, incluida su secretaria de prensa, Kira Yarmish.

Navalni fue sentenciado a 30 días de prisión preventiva tras un juicio exprés al que fue sometido el lunes. La Judicatura rusa esgrime que Navalny fue sentenciado por violar la libertad condicional de una sentencia anterior al viajar a Alemania para su recuperación.

El líder opositor y su equipo criticaron el proceso como un intento de silenciarlo por motivos puramente políticos.

La Unión Europea impuso sanciones después del envenenamiento, del que Navalni responsabiliza directamente al presidente, Vladimir Putin, y considera que fue ejecutado por miembros del servicio de Inteligencia nacional ruso, FSB, acusaciones que tanto la agencia como el mandatario niegan tajantemente.