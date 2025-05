Sáenz de Santamaría se desvincula en el Congreso del espionaje a Artur Mas con el programa israelí 'Pegasus'

Niega la 'Operación Cataluña' y recuerda que el espionaje a independentistas con Pegasus ocurrió con el Gobierno Sánchez

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha negado este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la 'Operación Cataluña' haber tenido conocimiento del espionaje al expresidente de la Generalitat catalana Artur Mas --o a otros dirigentes independentistas-- con el programa 'Pegasus' o haber ordenado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) algo que "pudiera contravenir la Constitución".

Ha sido en respuesta al diputado de Bildu Jon Iñarritu, quien le ha preguntado sobre un informe de Citizen Lab que señala que Mas fue el primer español espiado con 'Pegasus' en España, en 2015, y que lo fue por "razones políticas".

Sáenz de Santamaría ha apuntado que desconoce "ese informe, quién lo ha hecho, los datos" que contiene y que tampoco tiene "conocimientos operativos". Eso sí, ha calificado como "cuanto menos curioso" que ese informe se publique justo este lunes, diez años después de las supuestas escuchas, y coincidiendo con su presencia en el Congreso y también con la de Mas, que está citado ante la comisión para la tarde de este lunes.

AJUSTARSE A LA DIRECTIVA NACIONAL SECRETA

"Jamás di ninguna instrucción que no fuera cumplir con la Directiva Nacional de Inteligencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Jamás le di una instrucción de que hiciera algo que pudiera contravenir la Constitución, las leyes reguladoras del centro y el ordenamiento jurídico", ha sentenciado.

"No autoricé ninguna investigación de ningún responsable político, fuera de la ley y sin autorización judicial", ha dicho en otro momento, incidiendo en que tampoco supo nunca de ninguna investigación a otros políticos catalanes.

En todo caso, Sáenz de Santamaría ha hecho hincapié en que esa Directiva Nacional de Inteligencia es "un documento clasificado" y que, como establece la ley, ella compareció en el Congreso para informar de sus actividades siempre que se le requirió. "Yo informé de todo lo que me preguntaron, de lo que no ha ocurrido. Es muy difícil que le informen de lo que no existe", ha apostillado.

También ha apelado al carácter reservado de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia cuando se le ha preguntado si nunca habló con personas que integran este órgano sobre las actividades que achacan a la 'Operación Cataluña', cuya existencia ha negado recurrentemente.

Además, ha aprovechado en varias ocasiones las preguntas de los comisionados sobre el espionaje con 'Pegasus' para resaltar que el supuesto espionaje con 'Pegasus' se habría producido entre 2015 y 2020, es decir, también bajo mandato del socialista Pedro Sánchez. Lo ha hecho, especialmente, ante las preguntas que sobre esta cuestión le ha formulado el diputado de Sumar Gerardo Pisarello.

"Sobre el tiempo que transcurre entre el 2018 y el 2020, me imagino que tendrán ustedes muchísimo interés en que a quien le corresponde esas tareas esté sentada o sentado aquí, para que pueda contestar con la misma claridad con que lo yo he hecho aquí. Yo llego, señoría, hasta donde llego", ha comentado a los socios del Gobierno.

La que fuera, como ella misma ha recordado, "vicepresidenta única" del Gobierno de Mariano Rajoy, también ha negado la existencia de la llamada 'policía patriótica' a la que se atribuye la fabricación de noticias contra líderes independentistas catalanes o de Podemos.

Lo ha dicho en respuesta a la secretaria general del partido morado, Ione Belarra, quien ha llegado a acusarla de pretender "hacerse la tonta" por negar tener conocimiento de estos hechos cuando era la segunda persona "más poderosa" del Gobierno de Mariano Rajoy. En este contexto, la compareciente ha dicho también no haber sabido nada del llamado 'Informe PISA', contra el entonces líder de Podemos Pablo Iglesia, ni haber ordenado la publicación de ese documento.

NO HABLABA CON VILLAREJO Y NO COMENTA SU ESTRATEGIA DE DEFENSA

La exvicepresidenta, que ha explicado que nunca había despachado ni conversado con el comisario ahora jubilado José Manuel Villarejo, ha señalado que jamás tuvo "ninguna información de a qué se dedicaba", ni tampoco nadie de su equipo.

Además, ha negado que su jefa de Gabinete, María González Pico, se reuniera con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para coordinar dosieres sobre 'Operación Cataluña'. "Esa operación nunca existió, no había nada que coordinar", ha zanjado.

Al portavoz del PSOE Manuel Arribas le ha subrayado que el entonces director del CNI Félix Sanz Roldán nunca le habló de las actividades de Villarejo y que no tuvo "ningún conocimiento" de que ningún colaborador suyo tuviera relación con el excomisario.

Además, se ha negado a contestar a Arribas sobre la contratación de Villarejo por parte de Cuatrecasas, el bufete en el que ella recaló cuando dejó la política. Sólo ha reiterado que no conocía al policía y ha dejado claro que, en todo caso, únicamente iba a contestar a asuntos relativos al objeto de la comisión de los que no forman parten su vida posterior a su salida del Congreso.

"De mis actividades como ciudadano particular, yo respondo a la Agencia Tributaria y a los tribunales si me convocan", ha apostillado, tras destacar que cumplió la Ley de Incompatibilidades cuando volvió a su profesión.

En varias ocasiones, la compareciente ha rehusado comentar opiniones de Villarejo alegando que no iba a "entrar la estrategia de defensa de nadie". Y la misma expresión ha utilizado cuando se le ha preguntado sobre el hecho de que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz reconociera ante la comisión de investigación que las siglas M.Rajoy que figuran en la contabilidad paralela del PP del extesorero Luis Bárcenas podrían corresponder a las del expresidente del Gobierno.

"Yo no estoy aquí para participar en la estrategia de defensa de ningún investigado, acusado y condenado. A ustedes les pueden ofrecer mucha credibilidad, pero mi tarea no es hacer valoraciones de los que otros pueden utilizar como mecanismos para defenderse", ha subrayado Sáenz de Santamaría.

En otro momento, en respuesta a la diputada de ERC Pilar Vallugera, ha recalcado que el Gobierno de Rajoy no tuvo "ninguna intervención" en el tema de la Banca Privada de Andorra (BPA) o su filial española, el Banco de Madrid, entre otras cosas, ha dicho porque "era tema de su competencia".