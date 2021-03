El TSE de El Salvador inicia un proceso sancionador contra Bukele por romper el silencio electoral

Bukele ha llamado al voto en plena jornada electoral entre críticas de romper el silencio electoral

Las elecciones legislativas dejan una participación del 51,5 por ciento, según las primeras estimaciones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador ha iniciado este domingo un procedimiento sancionador de oficio contra el presidente, Nayib Bukele, por romper el silencio electoral.

Según el artículo 175 del Código Electoral está prohibido cualquier campaña o propaganda política tres días antes de las elecciones --incluida la jornada electoral--, por lo que dicho silencio electoral entró en vigor en la medianoche del pasado jueves 25 de febrero.

Bukele ha emitido este domingo un mensaje en plena jornada electoral apelando a los ciudadanos para que vayan a votar, algo que ha recibido críticas por romper el silencio electoral que marca la ley electoral salvadoreña, y ha pedido acabar la "Operación Remate", en referencia a la derrota de los partidos de la oposición.

El presidente, a pocas horas de que cerraran las urnas, ha justificado su acción asegurando que estaba dentro del marco de la ley porque no ha hecho mención expresa a los resultados ni a las encuestas, mientras que tampoco llevaba ningún distintivo del partido al que apoya, Nuevas Ideas.

No obstante, las críticas se han sucedido porque esta rueda de prensa convocada por el presidente podría suponer una violación del silencio electoral que impera desde el pasado jueves.

Y así lo ha considerado el TSE, que ha concluido que la intención del discurso del presidente era "incidir en la intención de los ciudadanos para que apoyen electoralmente a candidatos y partidos afines al Gobierno oficial", por lo que existe fundamento para iniciar de oficio un procedimiento sancionador, según informa el diario local 'El Mundo'.

Esta medida cautelar implica que no pueda emitir mensajes o anuncios que "expresen mensajes que tengan por finalidad incidir en la intención de los ciudadanos para que apoyen electoralmente a candidatos y partidos afines al gobierno oficial".

ACUSACIONES DE IRREGULARIDADES

El líder también ha hecho referencia a irregularidades intencionadas y no intencionadas, aunque no ha hablado expresamente de fraude, y aunque no ha hecho referencia a ningún partido en concreto sí ha asegurado que "la única forma de ganar es con el voto de la gente y yo creo que hay una oportunidad histórica, por primera vez en 40 años, los partidos que dominaron nuestro país en esos 40 años incluyendo la guerra (...) van para afuera".

Bukele ha citado informes de papeletas de votación sin un número de serie ni el sello o firma de la Junta Receptora de Votos, mientras que también ha denunciado el supuesto bloqueo a los colegios electorales de personas que llevaban distintivos con colores de los partidos afines al Ejecutivo --Nuevas Ideas y Gana--.

En este sentido, el mandatario ha afirmado que en un tercio de los centros de votación no hay representantes de Nuevas Ideas, algo de lo que ha responsabilizado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por no entregar las acreditaciones correspondientes a tiempo.

"Pero para que vayan para afuera depende del voto de la gente, tiene que ir a las urnas y votar, y no perder esta oportunidad que no la vamos a volver a tener. Yo le quiero llamar a esta tarde Operación Remate. No voy a decir nuestros números porque no se puede", ha agregado el presidente tal y como recoge el diario local 'El Mundo'.

Asimismo, reiterando su llamado al voto ha incidido en que "falta más para rematar, para conseguir ese triunfo avasallador".

No es la primera vez que Bukele convoca una rueda de prensa en plena jornada electoral, ya que en 2019, cuando era candidato a la Presidencia, también lo hizo.

BAJA LA PARTICIPACIÓN

El Salvador elige este domingo a los 84 diputados de la Asamblea Legislativa y a los miembros de los Concejos Municipales de los 262 municipios del país centroamericano y, aunque el nombre de Bukele no figura en las papeletas electorales, si las previsiones se cumplen, el presidente ostentaría la mayoría en el Legislativo.

Más de 5,8 millones de salvadoreños estaban convocados a las urnas en un momento decisivo para el presidente, ya que hasta el momento la Asamblea es el único órgano de contrapeso que ha frenado algunas de sus más polémicas acciones.

La jornada electoral ha dejado una participación del 51,5 por ciento, según 'La Prensa Gráfica', algo inferior que la registrada en las últimas elecciones presidenciales de 2019 aunque más alta que los pasados comicios legislativos.

El TSE ya ha iniciado el recuento de votos, mientras que seguidores de Nueva Ideas, el partido del presidente, han denunciado que las puertas se han cerrado en algunos centros de votación antes de las 17:00, cuando estaba previsto el cierre de urnas.