AMP.- Sánchez acudirá a los actos del Papa en la Sagrada Familia y el Congreso y espera mostrar sintonía sobre migración

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita al Papa Francisco en octubre de 2024. - Alessia Giuliani/IPA via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en la visita del papa León XIV a la Sagrada Familia en Barcelona y también al acto del pontífice en el Congreso de los Diputados en Madrid, durante la visita apostólica a España a principios de junio. En el viaje previo de Sánchez a Roma, es posible un encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

En principio estaba previsto que Sánchez y el pontífice solo mantuviesen un encuentro el lunes 8 de junio en la sede de la Nunciatura Apostólica de la capital, pero fuentes gubenamentales confirman que Sánchez también encabezará la representación del Gobierno en estos dos actos.

Después de visitar Madrid y Barcelona, León XIV se desplazará a Canarias, una etapa del viaje muy centrada en la migración que llega a las islas en la que el Gobierno espera que se muestre sintonía entre la aproximación del Papa a este fenómeno y la suya.

El Gobierno defiende una Europa abierta y de acogida y considera que existe una convergencia de pareceres con la posición que defiende León XIV. Aunque no esperan un apoyo explícito del Papa a políticas concretas como la regularización de migrantes, consideran que la propia configuración del viaje, con visitas a Gran Canaria y Tenerife, y en concreto a un punto de referencia de llegada de migrantes como el puerto de Arguineguín, muestra el interés de la Santa Sede en este asunto. En el Gobierno recuerdan además que la Conferencia Episcopal española venía pidiendo atender esta realidad y ha apoyado la regularización.

CINCO ACUERDOS CON LA SANTA SEDE

La semana que viene, como previa del viaje de Francis Prevost a España, Sánchez se desplazará a Roma y será recibido en audiencia privada por el Papa en la Santa Sede el miércoles 27 de mayo. También mantendrá un encuentro con el secretario de Estado, Pietro Parolin.

Durante esta visita, según indican fuentes del Gobierno, es previsible que se produzca un encuentro con Meloni, el martes 26, aunque todavía no está cerrado y ambos gobiernos trabajan para confirmarlo.

En el Gobierno consideran que Sánchez llega a El Vaticano en un momento muy positivo de las relaciones y la colaboración entre España y la Santa Sede después de los cinco acuerdos alcanzados en los últimos años, que han ido resolviendo problemas que, a juicio del Ejecutivo, generaban preocupación social.

En concreto mencionan la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos; la resignificación del mismo como Cuelgamuros; el reconocimiento de la Conferencia Episcopal de cerca de 1.000 bienes inmatriculados cuya titularidad no corresponde a la Iglesia; también el acuerdo para suprimir dos exenciones fiscales de las que se beneficiaba solamente la Iglesia católica a diferencia de otras entdades y por último el acuerdo para reparar a las victimas abusos sexuales.

GEOPOLÍTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En la conversación que mantengan ambos líderes, es previsible que aparezcan los esfuerzos para alcanzar la paz en Oriente Próximo con sus vertientes en Irán, Palestina y El Líbano y también la guerra de Ucrania. En el Eejcutivo recuerdan que El Vaticano es una potencia diplomática que participa activamente en procesos de paz.

Además, en el Gobierno hay mucho interés en la primera encíclica del pontífice que verá la luz el próximo lunes y versa sobre inteligencia artificial, de modo que es posible que traten este asunto en la reunión.

Más allá de su audiencia con el Papa, Sánchez aprovechará su estancia en Roma para participar en la semana de la Nutrición, en concreto en un acto del alto nivel sobre la seguridad alimentaria y sus consecuencias por el conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz.

La capital italiana acoge las sedes de tres organismos de Naciones Unidas vinculados a este área: la Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO), el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).